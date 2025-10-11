125er-Adventure-Scooter mit Klapptisch: Honda Square X 125

Honda-Sundiro ist ein China-Joint-Venture des großen japanischen Herstellers. Dort begann im Herbst 2025 die Serienfertigung des Honda Square X 125, eines neuartigen Adventure-Scooters.

Honda Square X 125 als neuartiger Adventure-Scooter Mit betont futuristischem Design hebt der neue Honda Square X 125 sich von bereits bekannten Adventure-Scootern oder Adventure-Cubs ab. Ecken und Kanten zeichnen seine Karosserie aus, und die LED-Leuchten an Front und Heck sind in strenger Symmetrie integriert.

Gepäckträger, Klappsitz und Klapptisch Doch die markanten Details am neuen Honda Square X 125 sind nicht nur Design-Selbstzweck, sie sind auch praktisch. Etwa die Gepäckträger vorn und hinten sowie der hochklappbare Soziussitz. Kleine Sensation: Am Heck hat dieser Adventure-Scooter sogar einen Klapptisch.

Neuer 125er-Roller auch für Camper und Angler So gerüstet zielt der Honda Square X 125 nicht nur in Ballungsräume, er dürfte auch Camper und Angler ansprechen. Als Adventure-Scooter rollt er auf grob profilierten Reifen, vorn in 90/90-12, hinten in 100/90-10. Und mit über 16 Zentimeter Bodenfreiheit. Trotzdem bleibt die Sitzhöhe mit 74 Zentimeter leicht zugänglich.

122 Kilogramm und über 330 Kilometer Reichweite Leicht zugänglich, das gilt auch für das geringe Gesamtgewicht des Honda Square X 125, laut Hersteller nur 122 Kilogramm mit vollem Benzintank. Zwar passen in den Tank nur 5,7 Liter, doch bei angeblich 1,7 Liter Verbrauch pro 100 Kilometer reicht das rechnerisch für über 330 Kilometer.

Gebläsegekühlter Einzylinder-Motor mit 9,5 PS Halb klassisch und halb modern ist der Antrieb des Honda Square X 125. Denn dabei handelt es sich um einen gebläsegekühlten Viertakt-Einzylinder-Motor mit 124 Kubik, einer obenliegenden Nockenwelle (ohc), zwei Ventilen und entsprechend bescheidener Performance: maximal 7 kW (9,5 PS) bei 7.750/min.

Start-Stopp-Automatik und 88 km/h Topspeed Zusätzliche spritsparende Effekte hat beim Honda Square X 125 die Start-Stopp-Automatik im Stillstand. Roller-typisch ist die stufenlose Variomatik, und als Höchstgeschwindigkeit nennt Honda immerhin 88 km/h.

ABS, USB, Farb-Display und Smartkey An jedem Rad hat der Honda Square X 125 jeweils eine Scheibenbremse, beide mit ABS – in dieser Fahrzeugkategorie längst noch nicht selbstverständlich. Weitere moderne Ausstattungsdetails sind das Farb-Display im Format 5 Zoll, die USB-Steckdosen (A und C) sowie das Funkschlüssel-System ("Smartkey").