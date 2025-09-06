125er-Roller für 3.599 Euro mit Vollausstattung: Voge SR1 ADV 125 mit elektrischem Windschild

Loncin, der langjährige chinesische BMW-Partner, präsentiert im September 2025 ein neues Roller-Modell seiner Eigenmarke: den Voge SR1 ADV 125. Vom Marketing ist der SR1 ADV 125 als "Crossover-Scooter" positioniert. Und als "Premium" – und dafür gibt es tatsächlich mehrere starke Argumente.

Voge SR1 ADV 125 mit elektrisch einstellbarem Windschild Denn der Voge SR1 ADV 125 besticht mit Ausstattungsdetails, die selbst an größeren Rollern oder gar an Motorrädern bisher nur selten zu finden sind. Allen voran: der elektrisch per Lenkerschalter einstellbare Windschild.

Premium-Crossover-Scooter mit Dashcam – Front-Kamera Ebenfalls zur erstaunlichen Grundausstattung des Voge SR1 ADV 125 gehört eine "Dashcam", eine in die Frontverkleidung über dem LED-Doppelscheinwerfer integrierte Kamera. Sie filmt oder fotografiert auf Knopfdruck und ist eingebunden in die moderne Bordelektronik mit TFT-Display und Connectivity sowie Funkschlüssel-System ("Keyless"). Dazu sind USB-Anschluss und 12-Volt-Steckdose im Handschuhfach vorhanden.

125er-Roller mit ABS und Schlupfregelung (TCS) Weitere Ausstattungsmerkmale des Voge SR1 ADV 125 sind die Schlupfregelung (TCS) und das ABS. An beiden Rädern ist jeweils eine Scheibenbremse vorhanden. Die Reifenformate: 110/80-14 vorn, 130/70-13 hinten. Standard ist das Roller-Fahrwerk mit Telegabel vorn und zwei Federbeinen hinten. "Crossover" ist lediglich das angedeutete Offroad-Profil der Reifen.

11,6 PS und 110 km/h für A1 und B196 Roller-typisch ist der stufenlose Variomatik-Antrieb des Voge SR1 ADV 125 an der Hinterradschwinge platziert. Als Motor kommt hier ein wassergekühlter Viertakt-Einzylinder mit 2 Ventilen und elektronischer Benzineinspritzung zum Einsatz. Zur Spitzenleistung nennt Voge 11,6 PS (8,5 kW) bei 8.500/min, damit sollen 110 km/h Höchstgeschwindigkeit möglich sein.

Nur 2,5 Liter Spritverbrauch und 141 Kilo Den sparsamen Spritverbrauch des Voge SR1 ADV 125 beziffert der große chinesische Hersteller mit 2,5 Liter pro 100 Kilometer. Zu beschleunigen sind nach Herstellerangabe 141 Kilogramm Fahrzeuggewicht (fahrbereit mit gefülltem 9-Liter-Benzintank) plus Fahrer und gegebenenfalls Sozius. Roller-typisch befindet sich unter der hochklappbaren Sitzbank ein Gepäckfach.