8 Roller unter 3.000 Euro: 125er-Scooter von "Premium"-Herstellern

Suzuki Address 125: praktisch und effizient Neuer Tank, neues Glück. Der Suzuki Address 125 hat einen neuen Tank im Heck, was das Nachfüllen von Kraftstoff optisch definitiv neu zeichnet. Mit einem 5,3-Liter-Tank und einem Verbrauch von 1,9 Liter pro 100 Kilometer erreicht der Roller mit 106 Kilo Gewicht eine Reichweite von bis zu 280 Kilometer.

Der luftgekühlte Einzylinder-Motor leistet 8,7 PS, drückt 10,2 Nm und ermöglicht eine Höchstgeschwindigkeit von 88 km/h. Mit einem Preis von 2.949 Euro bleibt der Address 125 knapp unter der 3.000-Euro-Marke. Bereift in 10 Zoll hinten und 12 Zoll vorn und ohne ABS.

Suzuki Avensis 125: sportlich sparsam Technisch unterscheiden sich der Suzuki Address 125 und der Suzuki Avensis 125 kaum. Optisch wirkt der Avensis etwas sportlicher. Der Einzylinder mit Luftkühlung misst 124 Kubik im Hubraum, erzeugt 9,8 Nm und 8,4 PS und macht den Avensis ebenfalls maximal 88 km/h schnell.

Der Verbrauch liegt mit 1,9 Liter je 100 Kilometer ebenfalls auf niedrigem Niveau, wie das Gewicht von 107 Kilo. Der Tank mit 5,2 Liter Volumen erlaubt theoretisch 273 Kilometer Reichweite. Bereift in 10 Zoll hinten und 12 Zoll vorn, gebremst per CBS (Verbundbremssystem), zu haben ab 2.999 Euro.

Yamaha Rayzr: Leichtgewicht mit großem Motor Mit nur 99 Kilo steht der Yamaha Rayzr auf der Waage und trägt trotzdem 125 Kubik im Rahmen. Wobei der luftgekühlte Einzylinder mit 9,7 Nm und 8,1 PS wohl etwas hinter seinen Möglichkeiten bleibt.

Dafür kommt er mit 5,2 Liter im Tank bei 1,8 Liter Verbrauch bis zu 288 Kilometer weit und kostet mit 5 Jahren Garantie nur 2.799 Euro.

Honda Vision 110: Leichtgewicht mit Effizienz Der Honda Vision 110 ist mit einem Gewicht von nur 100 Kilogramm einer der leichtesten Roller in dieser Klasse. Sein luftgekühlter Einzylinder-Motor mit 109 Kubik liefert 8,7 PS bei 7.500/min und ein maximales Drehmoment von 9 Nm. Ausreichend für 89 km/h auf den bemerkenswert großen Rädern in 16 Zoll vorn und 14 Zoll hinten.

Mit einem Verbrauch von 1,9 Liter pro 100 Kilometer und einem 4,9-Liter-Tank bietet er eine Reichweite von theoretischen 257 Kilometern. Der Preis liegt bei 2.700 Euro, was ihn zu einer erschwinglichen, aber ABS-losen Option macht.

Honda SH Mode 125: 93 km/h flott Ebenfalls unter 3.000 Euro – mit 2.960 Euro nur knapp – bietet Honda den SH Mode 125. Mit 125 Kubik deutlich größer als der Vision, mit 11,6 PS und 12 Nm deutlich stärker, dafür mit 118 Kilo deutlich schwerer.

Immerhin mit 93 km/h Spitze etwas schneller unterwegs auf seinen Rädern in 16 Zoll vorn und 14 Zoll hinten, allerdings ohne ABS.

Kymco Agility S 125i CBS: sportlich und vielseitig Der Kymco Agility S 125i CBS kombiniert sportliches Design mit praktischen Features. Der luftgekühlte Einzylinder-Motor leistet 11,2 PS bei 8.500/min.

Mit einem Verbrauch von 2,1 Liter pro 100 Kilometer und einem 7-Liter-Tank erreicht er eine Reichweite von etwa 333 Kilometern, die er auf Rädern in 16 Zoll vorn und 14 Zoll hinten zurücklegt. Wie der Modellname schon sagt: CBS statt ABS. Der Preis beträgt 2.799 Euro.

SYM Symphony SR 125: Komfort und Sicherheit Der Sym Symphony SR 125 punktet mit 2 großen 16-Zoll-Rädern. Ebenso mit dem starken Motor: Der luftgekühlte Einzylinder liefert 11,4 PS bei 8.500/min und ein Drehmoment von 10,3 Nm, muss allerdings 120 Kilo beschleunigen.

Mit einem Verbrauch von 2,5 Liter pro 100 Kilometer und einem 5,4-Liter-Tank bietet er eine Reichweite von etwa 216 Kilometern. Der Preis liegt bei 2.899 Euro und zwar inklusive ABS.

SYM Fugue 125: Retro für kleines Geld Der SYM Fugue 125 schafft es als einziger Retro-Roller unter die Marke von 3.000 Euro. Mit luftgekühltem Einzylinder-Motor leistet der Fugue 10,9 PS bei 8.250/min und erzeugt ein Drehmoment von 10 Nm. Allerdings mit überraschend hohen 130 Kilo auf der Waage.

Mit einem Verbrauch von 2,4 Liter pro 100 Kilometer und einem 5,7-Liter-Tank erreicht er eine Reichweite von etwa 237 Kilometern. Ebenfalls mit ABS und Rädern in 12 Zoll – ab 2.999 Euro.

