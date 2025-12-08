Neues Roller-Topmodell für 2026: Kymco AK 575i mit 52 PS

Ein starkes Topmodell mit über 50 PS starkem Zweizylinder-Motor, das hatte Kymco bereits: den AK 550. Für 2026 legt der große taiwanesische Roller-Hersteller nach – mit dem neuen AK 575i.

Kymco AK 575i mit 52 PS starkem Reihenzweizylinder-Motor Von bisher 550 auf genau 574 Kubik wächst für den neuen Kymco AK 575i der Hubraum des wassergekühlten Reihenzweizylinder-Motors (dohc, 8 Ventile). Damit steigt die Spitzenleistung auf 52 PS (38,5 kW) bei 7.000/min – lediglich 1 PS mehr als bisher beim AK 550. Allerdings ist vom neuen Twin spürbar stärkerer Durchzug zu erwarten, der weiterhin rollertypisch per Fliehkraft-Variomatik (CVT) am Hinterrad wirkt.

Großer Roller mit Zahnriemen und Schlupfregelung Beim Kymco AK 575i ist der Antrieb zugunsten der Fahrstabilität vom Hinterrad distanziert, aber nicht per Kette, sondern schön sauber per Zahnriemen. Und die Schlupfregelung (TCS) erscheint bei dieser Motorstärke nicht übertrieben. Zudem stehen verschiedene Motor-Modi zur Auswahl ("Sport", "Full Power" und "Rain"). Egal, in welchem Modus: Für die europäische Führerscheinklasse A2 (bis 48 PS) hat dieser Maxi-Scooter ein paar PS zu viel. Erforderlich ist also die unlimitierte Klasse A.

Sportliches Fahrwerk mit Aluminium-Brückenrahmen Auf hohem Maxi-Scooter-Niveau ist nicht nur das Triebwerk, sondern auch das ansatzweise sportliche Fahrwerk des Kymco AK 575i. Im Kern besteht es aus einem Aluminium-Brückenrahmen, vorn kombiniert mit einer Upside-down-Telegabel, hinten mit einem linksseitig über der Aluminium-Schwinge liegenden Federbein.

15-Zoll-Räder und moderate Sitzhöhe Fahrstabilität versprechen zudem die für Roller-Verhältnisse großen Räder des Kymco AK 575i, mit den Reifenformaten 120/70-15 vorn und 160/60-15 hinten. Trotzdem bleibt die Sitzhöhe mit 79 Zentimeter leicht zugänglich.

Maxi-Scooter mit Bremsanlage von Brembo und Bosch Mit Doppelscheibenbremse vorn samt prestigeträchtigen, radial angeschraubten Vierkolbenzangen von Brembo, Scheibenbremse hinten und schräglagensensiblem Verbund-ABS von Bosch ist der Kymco AK 575i sehr gut gerüstet – für circa 160 km/h Höchstgeschwindigkeit. Zumal er dank Aluminium-Chassis relativ leicht ausfällt und nach Werksangabe nur 238 Kilogramm wiegt, fahrbereit mit vollem Benzintank (14,5 Liter).

Elektrisch einstellbare Windschutzscheibe und heizbare Griffe Weitere Ausstattungsdetails des Kymco AK 575i sind die elektrisch einstellbare Windschutzscheibe, heizbare Griffe, ein Funkschlüssel-System ("keyless") sowie ein USB-C-Anschluss im Handschuh- beziehungsweise Smartphone-Fach. Connectivity erwähnt Kymco in Verbindung mit dem großen Digital-Display (LCD) indes nicht. Moderner Standard sind die LED-Leuchten mitsamt Tagfahrlicht, klassischer Roller-Standard ist das große Gepäckfach unter der klappbaren Zwei-Personen-Sitzbank.

Kymco AK 575i – Verfügbarkeit und Preis für 2026 Nach Deutschland gelangt auch der neue Kymco AK 575i über Importeur MSA. Inklusive Liefernebenkosten kostet das neue Kymco-Topmodell 12.719 Euro. Zur Auswahl stehen zwei Farbvarianten: Mattschwarz oder Mattschwarz/Grau.