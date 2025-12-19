Vespa zu Weihnachten: mit Schlitten für den Weihnachtsmann

Vespa Slitta Babbo Natale, auf Deutsch Vespa mit Schlitten für den Weihnachtsmann, so heißt die Vespa als "Zugtier". Insgesamt 5 rote "Wespen" sind symbolisch anstelle der Rentiere vor den ebenfalls roten Schlitten gespannt.

Vespa Primavera RED Elettrica als Vespa Slitta Babbo Natale Während es sich bei den 5 Kult-Rollern um originale, aktuelle Vespa Primavera RED Elettrica handelt – mit elektrischem Antrieb, zu erkennen am fehlenden Auspuff, ist der Schlitten offenbar ein Unikat, eine aufwendige Einzelanfertigung.

Vespa-Design für das Schlitten-Unikat Stahlblechkarosserie und runde Formen des Vespa-Schlittens erinnern äußerst stilvoll an das klassische Design der italienischen Fahrzeug-Ikone. An deren Ursprünge in der Mitte des 20. Jahrhunderts erinnert das ebenso rote Sitzpolster. Und statt auf Rädern steht dieser Spezial-Anhänger auf zwei eigens adaptierten, silberfarbenen Schlittenkufen.

Piaggio 5 Vespa Primavera RED Elettrica als „Zugtiere“ für das Schlitten-Unikat im Vespa-Stil. Am fehlenden Auspuff ist die Vespa als elektrische zu erkennen. Die Vespa Primavera Elettrica ist in 2 Versionen erhältlich: bis 45 km/h (ab Führerscheinklasse AM oder B, ab 5.199 Euro) und bis 70 km/h (ab Führerscheinklasse A1 oder B196, ab 7.499 Euro).



Weihnachts-Selfies für Vespa-Fans in Mailand So ist das Gesamtkunstwerk Vespa Slitta Babbo Natale seit 15. Dezember 2025 im Herzen Mailands zu bewundern, bei "Vespa The Empty Space", dem kürzlich eröffneten "Concept Store" mit integriertem Café in der Via Broletto 13, Milano. Dorthin lädt Piaggio die Vespa-Fans ausdrücklich ein, um "unvergessliche Weihnachts-Selfies" vor dem einzigartigen Schlittengespann zu machen.

Fährt der Weihnachtsmann mit dem Vespa-Schlitten? Und wenn das schön festlich angerichtete Vespa-Gespann dort zu Heiligabend verschwindet, dann könnte es sein, dass Babbo Natale, also der Weihnachtsmann, damit unterwegs ist, um Geschenke zu verteilen. "Ho, ho, ho ..."