Edizione Speciale der 400er-Ninja: Neue Bimota KB 399 und KB 399 ES

In den Social-Media-Kanälen war die neue Bimota bereits wenige Tage zuvor aufgeflackert, als Silhouette in einem Teaser-Video. Dazu die Terminankündigung für die offizielle Präsentation des neuen Modells: 18. März 2026, kurz vor Beginn der Osaka Motorcycle Show in Japan.

Bimota KB 399 als supersportliche 400er – nicht nur für Japan Dass sich unter dem Motto "Espresso di Bimota" ein neues supersportliches 400er-Modell mit Reihenvierzylinder-Motor verbirgt, dafür hatte es vorab mehrere Hinweise gegeben. Zuallererst deuteten "Timing & Location" darauf hin, denn am relevantesten sind 400er-Modelle seit jeher in Japan.

Kawasaki Ninja ZX-4 RR als Basis Ziemlich eindeutig erschien zudem die im Teaser-Video zu erkennende Silhouette der neuen Bimota. Und tatsächlich, wie vermutet: Technische Basis ist die aktuelle Kawasaki Ninja ZX-4 RR. Naheliegend, da Kawasaki seit 2019 knapp 50 Prozent Anteile am legendären italienischen Hersteller sportlicher Kleinserien-Motorräder in Rimini hält.

KB 399 als neue Einsteiger-Bimota unterhalb der KB 998 Da die aktuelle Bimota KB 998 Rimini auf Basis der Kawasaki Ninja ZX-10RR traditionell die Abkürzung KB für Kawasaki und Bimota sowie die 998 vom Hubraum in Kubik in der Modellbezeichnung hat, heißt das neue 400er-Modell logischerweise Bimota KB 399.

Reihenvierzylinder-Motor mit 80 PS bei 14.500/min Motorisch bedeutet das für die Bimota KB 399: Reihenvierzylinder mit 399 Kubik. Wie im aktuellen Kawasaki-Trimm kommt der hochdrehende Four auf bis zu 80 PS (59 kW), bei extrem hohen Drehzahlen (über 14.000/min) und hohen Geschwindigkeiten (mit Ram-Air-Staudruck). Wohlgemerkt Euro-5+-konform, mit Straßenzulassung.

Unter 180 Kilo mit Carbon und Titan? Mit ihrem Gitterrohrrahmen aus Stahl wiegt die Kawasaki Ninja ZX-4 RR nach Werksangaben 189 Kilogramm, fahrbereit mit gefülltem 15-Liter-Benzintank. Die sehr eng verwandte Bimota KB 399 – ebenfalls mit kostengünstig angeschweißtem Rahmenheck und Hinterradschwinge aus Stahl – könnte um einige Kilos leichter ausfallen, dank Carbon-Teilen und Titan-Schalldämpfer von Akrapovic. Genaue Angaben zum Gewicht liegen von Bimota indes bislang nicht vor.

Bimota KB 399 und KB 399 ES – Edizione Speciale Im Laufe des Jahres 2026 soll die Bimota KB 399 in den Handel kommen, in der markentypischen Tricolore aus Weiß, Rot und Schwarz – und auch in Europa. Zusätzlich wird es die Modellvariante KB 399 ES (Edizione Speciale) geben, unter anderem mit diesen speziellen Details: Verkleidung aus Carbon – mitsamt den Winglets von Bimota in Italien entwickelt, gefräste Hebel, einstellbare Fußrasten und noch sportlicher ausgerichtete Lenkstummel.

Showa, Öhlins und Brembo fürs supersportliche Fahrwerk Aus Aluminium-Vollmaterial gefräste Gabelbrücken hat auch die Standard-Ausführung der Bimota KB 399, dazu einstellbare Fahrwerkskomponenten von Showa (SFF-BP-Gabel und BFRC-lite-Federbein). Für die KB 399 ES ist ein Federbein von Öhlins vorgesehen (STX46, voll einstellbar). Hohen Bremsen-Standard liefert Brembo zu, Stylema-Zangen für die vordere Doppelscheibe.

Quickshifter zum emsigen Durchschalten der 400er Elektronisch übernimmt die Bimota KB 399 von Kawasaki das Digital-Display sowie die Modus-Auswahl für Leistungsentfaltung und Schlupfregelung. Umso wichtiger bei der drehzahlgierigen 400er ist der Quickshifter am 6-Gang-Getriebe.

Bimota KB 399 und KB 399 ES – wie teuer werden die Preise? Preisangaben zur Bimota KB 399 und zur KB 399 ES liegen bislang nicht vor. Zu erwarten ist allerdings, dass sie deutlich teurer sein werden als ihre grüne Schwester von Kawasaki (aktuell um 10.000 Euro).

Nicht die erste 400er von Bimota Übrigens gab es in den 1980er-Jahren schon einmal eine 400er von Bimota, die YB7 Folgore, damals auf Basis der Yamaha FZR 400. Doch seit 2019 sind ausschließlich KB-Modelle in Zusammenarbeit mit Anteilseigner Kawasaki zu erwarten.