Über 300 km/h, fast 220 PS, 44.000 Euro: BMW M 1000 RR und Ducati Panigale V4 R

Sie stellen die Spitze des Serienmotorrads dar: Die neue Ducati Panigale V4 R und die BMW M 1000 RR . Mehr kann ein Supersportler auf der Straße nicht werden, denn sie stellen die Basis für die Motorräder der WM in der World Superbike. Entsprechend gibt es in diesem kleinen Universum nichts Stärkeres, Schnelleres oder Leichteres.

Ducati Panigale V4 R – die neue Königin Die neue Ducati Panigale V4 R ist nicht nur die V4 S mit weniger Hubraum. Das Basis-Bike für die WSBK 2026 ist in allen Bereichen neu oder umfassend weiterentwickelt. Zwar bleiben die Eckdaten des V4 mit 998 Kubik und 218 PS bei 15.750/min nahezu unverändert, doch den Weg zur Spitzenleistung nimmt der neue Motor mit mehr Kraft.

Ab 6.000/min steht im Schnitt 7 Prozent mehr Drehmoment zur Verfügung, und in der Spitze steigt die Kraft von 112 Nm auf 114,5 Nm bei 12.000 Touren. Ohne weiteres mechanisches Tuning sind mit Racing-Abgasanlage, Rennöl und neuer Software angeblich 239 PS möglich.

Übrigens Das optionale Rennöl verlangt unter anderem den Einsatz einer Trockenkupplung, die die Ducati Panigale V4 R ab Werk hat.

Interessant: Ducati baut selbst bei der straßenzugelassenen Version ein Renngetriebe ein. Dabei ist der 1. Gang, der über dem Leerlauf liegt, sehr lang als Fahrstufe ausgelegt. Bei umgedrehtem Schaltschema liegt der 1. Gang über dem Leerlauf, sprich: Die 6 Gänge sind nicht von "N" unterbrochen. So kann Ducati eine mechanische Sperre einbauen, die verhindert, ungewollt in den Leerlauf zu schalten.

Topspeed im Serienzustand ist laut Ducati 318 km/h, das Trockengewicht liegt bei 186,5 Kilogramm und der Verbrauch bei 7,2 Liter je 100 Kilometer.

BMW M 1000 RR – Kopfarbeit aus München Dickstes Plus der BMW M 1000 RR ist ihr Kopf. Der Zylinderkopf hat das Shift-Cam-System, das 2 unterschiedliche Profile der Einlassnockenwelle bietet. Also nicht einfach nur das Verschieben von Steuerzeiten oder Überschneidung, sondern im Grunde 2 Nockenwellen für die Einlassventile, was das Drehmoment bei mittleren Drehzahlen erhöht, ohne auf scharfe Steuerzeiten bei hohen Drehzahlen zu verzichten.

Das beeinflusst die nackten Papierzahlen weniger als die erlebte Fahrleistung. Doch wenn die BMW aus 999 Kubik 113 Nm bei schon 11.100/min erzeugt, in der Spitze 218 PS bei 14.500 Touren leistet und dafür mit 6,5 Liter sogar weniger verbraucht, spricht das für den Sinn des Systems.

Und einen technischen Nachteil des V4 der Ducati gegenüber dem Reihenvierer der BMW zeigt das Gewicht der BMW: Sie wiegt trocken mit 183 Kilo in dieser Leistungsklasse deutlich weniger als die Panigale V4 R.

Den technischen Vorteil des V4, der schmaler baut und damit weniger Luftwiderstand des Motorrads selbst mit sich bringt, zeigt die Höchstgeschwindigkeit der BMW. Sie ist mit 314 km/h im Serientrimm langsamer als die Ducati, die mit Desmodromik und über 16.000/min deutlich höher drehen kann. Die BMW hat in Serie ihr Limit bei 15.100/min.

Das sind die Unterschiede zwischen der Panigale V4 R und der M 1000 RR Neben den Motoren der neuen Ducati Panigale V4 R und der BMW M 1000 RR zeigen insbesondere die Geometrie des Chassis und das Auslegen des Fahrwerks deutliche Unterschiede.