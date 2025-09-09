Die beste Hayabusa seit Jahren: Special Edition von Suzuki für 2026 mit feinen Details

Seit 2021 ist die Suzuki Hayabusa wieder da. Umfassend renoviert und technisch auf Stand, brachte Suzuki seither jährlich neue Farben. Und je nach Land ein Sondermodell mit Zubehör und Preisvorteil. Mehr gab es seitem nicht mehr zu berichten über die "Busa". Und 2026 ändert Suzuki erneut nichts, doch mit der von höchster Stelle kommenden Special Edition liefert Suzuki die schönste Hayabusa seit 2021.

Suzuki Hayabusa Special Edition 2026 Den Unterschied zu den bisherigen Editionen der Suzuki Hayabusa macht: Sie kommt dieses Mal von Suzuki selbst und ist nicht eine mit den Zubehör-Auspuffen bestückte nationale Lackierung mit kleinem Preisvorteil. Nein, die Special Edition für 2026 hat einige Details, die Kenner schätzen werden. Und eine Lackierung, die besticht: "Pearl Vigor Blue".

Details mit großer Wirkung Diese Special Edition der Suzuki Hayabusa unterscheidet sich durch Details, die von der Lackierung in kräftigem Blau mit weißen Akzenten umrandet werden. Auf dem Tank fällt zunächst das geklebte Emblem auf, das die Special Edition markiert. Zusätzlich gefällt der geklebte Suzuki-Schriftzug im 3D-Look enorm.

Und als weiteres kleines Highlight und gelungener Akzent: Die beiden Auspuffblenden beschichtet Suzuki in seidenmattem Schwarz. Unterm Strich: Diese Special Edition ist die fein komponierte Version der Hayabusa, die seit Jahren fehlte.