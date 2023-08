Natürlich lockt eine Triumph mit Verkleidung in sportlichem Schnitt "Daytona" zu rufen. Doch in diesem Fall fehlt der 660er-Plattform in letzter Konsequenz das Sportliche. Da will der Erlkönig mit der neuen USD-Gabel und radial verschraubten Bremssätteln zwar hin, für den großen Namen "Daytona" ist es dann aber wohl etwas zu wenig. Doch im Universum von Triumph gab es 21 Jahre lang ein sportliches Touringkonzept namens Sprint (1993 bis 2004). Und dazu passt das Bild des Erlkönigs mit hohem Stummellenker und offensichtlich komfortabler Ergonomie deutlich besser.

Benötigt Triumph einen Sporttourer oder kleinen Sportler?

Mit Blick auf die Zulassungszahlen in Deutschland in den vergangenen Jahren und der Modellpolitik namhafter Hersteller sind leicht sportliche Konzepte der Mittelklasse konstante Größe und attraktiv für den Markt. Primus ist hier Honda mit der CBR 650 R mit immerhin 1.400 Neuzulassungen im Jahr 2022 nur in Deutschland. Und die Erfolge im Segment der Ninja 650, R7 und – auf der Leistungskurve etwas weiter oben – der RS 660 von Aprilia sprechen klar für ein entsprechendes Modell von Triumph auf Basis der bewährten und erfolgreichen 660er-Plattform der Trident 660 und Tiger Sport 660. Beide Modelle sind bei Triumph mit in Summe 1.443 Einheiten in den Neuzulassungen Erfolgsgaranten in Deutschland.