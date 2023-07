Kawasaki bietet in Deutschland die limitierte WSBK-Edition der Ninja ZX-10 RR an. Nur 10 Exemplare wird es geben. Technisch unterscheiden sich die RR und die WSBK nicht, optisch legen beim Sondermodell die Folierer des Werksteams KRT Hand an und rüsten die Ninja mit Racing-Dekor auf. Für 33.145 Euro ist eine der 10 WSBK Edition zu haben. Im Preis sind Zertifikat, Akrapovic-Schalldämpfer, getönter Windschild, Portemonnaie, Schlüsselanhänger und ein Glas-Modell für die Vitrine enthalten.