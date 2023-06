In diesem Artikel: Kawasaki Ninja ZX-4 R, SE und RR

207 km/h im 5.Gang

188 Kilo mit Stahl-Rahmen

Große Ausstattung für die kleine Ninja

Kawasaki Ninja ZX-4 R SE

Kawasaki Ninja ZX-4 RR in Deutschland für 9.595 Euro

Noch mehr Vierzylinder im Kommen

Fazit

In Asien und Australien sorgt der 250er-Vierzylinder in der ZX-25 R mit Drehzahlen um die 17.000 Touren für Furore. Mit Turbo sind sogar 250 km/h drin. Mit ihr kamen Gerüchte auf, Kawasaki würde diesen Motor aufbohren und als ZX-4 R auf die Welt loslassen. 2022 tauchten in den USA unbestätigte Informationen auf, die der kleinen Vierzylinder-Ninja einen offiziellen Anstrich gaben. Nach vielen Gerüchten, Homologationsdaten und naiven Träumen steht seit Februar 2023 fest: Kawasaki bringt in den USA und Asien die neuen Ninja ZX-4 R, SE und RR. Mit vier Zylindern. Und in Deutschland wird ab September 2023 die RR erhältlich sein. Preis: 9.595 Euro, hinzu kommen Überführungs- und Nebenkosten.

Kawasaki Ninja ZX-4 R, SE und RR Basis ist für alle 3 Varianten das Chassis der ZX-25 R, in dem der neu entwickelte Vierzylinder mit 399 Kubik hängt. Dessen Ursprung liegt in den bekannten ZX-Triebwerken. Den Hubraum ergeben vier Bohrungen mit je 57 Millimetern, durch die die Kolben einen Weg von nur 39,1 Millimetern Hub zwischen den Totpunkten zurücklegen. Über Drosselklappen mit 34 Millimetern Durchmesser saugt der Vierer das Gemisch ein, das dann in den Brennräumen mit 12,3:1 verdichtet wird. 77 PS und 42 Nm liegen deutlich über 10.000 Touren an, das Limit liegt bei 15.000 Umdrehungen pro Minute. Mit dem vollen Ram-Air-Effekt durch die Verkleidung stehen angeblich 80 PS an der Kupplung an.

207 km/h im 5.Gang Kawasaki Indonesien fuhr die neue Kawasaki Ninja ZX-4R auf dem Sentul International Circuit in Indonesien und filmte das Erreichen von 207 km/h im 5. Gang. Bereits ab gut 195 km/h nahm die Beschleunigung ab, stieg allerdings tapfer weiter. Die Fahrt endete abrupt und schloss mit der Frage, was im 6. Gang möglich wäre. Rechnerisch sind mit den maximal 80 PS um die 230 km/h möglich, doch mit steigenden Luft- und Rollwiderständen plus steigendem Schlupf am schmalen Hinterrad, bleibt es bei der Theorie. Vermutlich wird die ZX-4R im 6. Gang eher wieder etwas langsamer oder hält die Geschwindigkeit.

188 Kilo mit Stahl-Rahmen Das neue Chassis ist aus Stahlrohren geformt, der Motor ist mittragend eingebaut. Passend zur hohen Leistung lag der Fokus auf optimaler Gewichtsverteilung, ausreichender Steife und genügend Flex. Im Lenkkopf der Basis-R steckt eine nicht einstellbare Gabel von Showa, die Gabeln der SE und RR sind in der Vorspannung einstellbar. In der gebogenen Aluschwinge steckt ein Federbein von Showa mit progressiver Feder.

In der RR setzt Kawasaki das gleiche Federbein wie in der ZX-10 R ein. Kawasaki gibt das Gewicht der ZX-4 R und RR mit 188 Kilo vollgetankt an, die SE wiegt 189 Kilogramm. Im Kontext kleiner Supersportler ist das nicht leicht. Zum Vergleich: Die Aprilia RS 660 wiegt mit Alurahmen und nur 2 Zylindern 183 Kilogramm. Stahlrahmen und Vierzylinder verlangen Tribut. Passend dazu die moderaten Werte für Radstand (1.380 Millimeter), Nachlauf (97 Millimeter) und Sitzhöhe (800 Millimeter).

Große Ausstattung für die kleine Ninja Der Blick auf die Ausstattung der neuen Kawasaki Ninja ZX-4 R mit ihren beiden Ablegern zeigt eine lange Liste: TFT-Display mit Connectivity, 4 Leistungsmodi, einer davon konfigurierbar, 9-fach einstellbare Traktionskontrolle, optionaler Quickshifter mit Blipper, Ganganzeige und Lap-Timer. Die 3 Modellvarianten unterscheiden sich neben geänderter Fahrwerks-Hardware durch die Komfortausstattung.

Kawasaki Ninja ZX-4 R SE Die SE bekommt den Quickshifter mit Blipper ab Werk, zudem eine getönte Spoilerscheibe, Rahmenschützer und einen USB-Anschluss. Die Verkleidung zieren die Farben und Formen der KRT-Lackierungen der übrigen Ninja-Modelle.

Kawasaki Ninja ZX-4 RR in Deutschland für 9.595 Euro Das auch in Deutschland erhältliche Topmodell ist neben der KRT-Lackierung an den zusätzlichen RR-Schriftzügen zu erkennen. Neben dem voll einstellbaren Federbein der 10er-Ninja ist der Quickshifter serienmäßig an Bord. Der Preis für die Kawasaki Ninja ZX-4 RR beträgt in Deutschland 9.595 Euro, zuzüglich Überführungs- und Nebenkosten.

Noch mehr Vierzylinder im Kommen Kleine Vierzylinder mit extremen Drehzahlen sind in Teilen unserer Welt wieder in Mode. In China präsentierte Kove im Mai 2023 die 450RR. Deren Motor leistet zwar "nur" 71 PS bei 13.000/min, dafür wiegt die Kove 450RR angeblich nur 165 Kilogramm, mit vollem 14-Liter-Benzintank. Und die besagte Kawasaki Ninja ZX-25 R ist in Asien bereits ein begehrtes Statusobjekt.

