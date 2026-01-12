Nächster Rückruf bei Honda: CBR 650 R mit Kabelbaum-Problem

Am 8. Januar 2026 informierte die US-Verkehrsbehörde National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) über einen neuen Rückruf, der die Honda CBR 650 R der Baujahre 2024 und 2025 betrifft – 2.155 Motorräder in den USA.

Rückruf der Honda CBR 650 R Zwar hat das deutsche Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) bisher keinen entsprechenden Rückruf der Honda CBR 650 R veröffentlicht, doch auf Nachfrage von MOTORRAD antwortete Honda, in Europa und in Deutschland stehe dieser Rückruf ebenfalls bevor.

3.681 Motorräder in Deutschland betroffen In Deutschland seien 3.681 Honda CBR 650 R von diesem Rückruf betroffen. Das sportliche Mittelklasse-Modell mit Reihenvierzylinder-Motor (95 PS), wahlweise mit oder ohne Automatik-Kupplung (E-Clutch), ist hierzulande auch 2025 wieder sehr beliebt gewesen – Top 5 bei den Neuzulassungen.

Falsch verlegter Kabelbaum als Ursache Ursache für diesen Rückruf der in Thailand gefertigten Honda CBR 650 R ist die falsche Verlegung des Kabelbaums, also der elektrischen Leitungen, im Bereich der linken Lenkerarmatur. Genauer: jene Leitungen vom Blinkerschalter. Dort kann die Kabel-Ummantelung durch Bewegungen und Vibrationen an einer Verkleidungshalterung scheuern. Logischer Umkehrschluss: Das technisch eng verwandte Naked Bike CB 650 R – ohne Verkleidung – ist nicht von diesem Rückruf betroffen.

Honda Unter der linken Seitenverkleidung der Honda CBR 650 R: Kabelbaum, Leitungen zum Blinkerschalter. An dieser Stelle kann der Kabelbaum an einer Verkleidungshalterung (durch-)scheuern, weil er im Honda-Werk in Thailand falsch verlegt wurde.

Blinker, alle Rückleuchten, Display und Hupe können ausfallen Bei der Honda CBR 650 R kann das Scheuern des Kabelbaums zu einem Kurzschluss und zum Durchgehen einer elektrischen Sicherung führen. Infolgedessen fallen nicht nur die Blinker inklusive Warnblinkfunktion aus, sondern zudem alle Rückleuchten mitsamt Bremslicht, Tacho und weitere Anzeigen im Cockpit sowie die Hupe.

Nicht verkehrssicher – Auslieferstopp für die Honda CBR 650 R Mit derlei möglichen Funktionsstörungen sei die Honda CBR 650 R nicht verkehrssicher, da sind Honda und NHTSA sich einig – deshalb der Rückruf. Bereits im Dezember 2025 informierte Honda seine Vertragshändler in den USA, die Benachrichtigung der 2.155 betroffenen Fahrzeugbesitzer in den USA ist für Februar 2026 geplant. Für noch nicht an Kunden übergebene Fahrzeuge gilt bis zur abgeschlossenen Durchführung des Rückrufs ein Auslieferstopp.

Besitzer werden informiert, Kabelbaum wird überprüft Die 3.681 Besitzer einer Honda CBR 650 R in Deutschland wird Honda ebenfalls schriftlich informieren und in die Vertragswerkstätten bitten: "Bei den Fahrzeugen wird der Kabelbaum überprüft. Unbeschädigte Kabelbäume werden neu verlegt, beschädigte Kabelbäume werden ersetzt und neu verlegt." Für die Kunden sind diese Maßnahmen selbstverständlich kostenlos.