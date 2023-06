Am 30. Mai 2023 zeigte BMW Motorrad in den eigenen Social Media-Kanälen ein Teaser-Bild, auf dem ein Motorrad mit eindeutiger XR-Silhouette, markiert mit großem M zu sehen war. Dazu kündigte BMW an: "Seid Ihr bereit für etwas Neues? Am 6. Juni um 17:30 Uhr erfahrt Ihr mehr, also bleibt gespannt!" Spätestens zum Modell-Jahrgang 2024 dürfte das dritte M-Modell verfügbar sein: die M 1000 XR auf Basis des höhergelegten Power-Tourers oder Crossover-Konzepts S 1000 XR.

Gleichzeitig mit dem Teaser-Bild von BMW, Ende Mai 2023, tauchte eine schwarze M 1000 XR auf der Isle of Man auf. Im Rahmen der legendären Tourist Trophy (TT) wurde dieses Exemplar vom mehrfachen TT-Sieger Peter Hickman gefahren – nicht in einem Rennen, sondern offenbar nur, um die neue XR dem Publikum zu präsentieren. Das schwarze Vorserien-Exemplar mit M-XR-Dekor und Münchener Kennzeichen (M-XR) war eindeutig als "Werksmaschine" zu identifizieren.

Wie erwartet mit Carbon-Verkleidung samt Winglets (Aerodynamik-Spoiler) an der Front. Zudem mit Carbon-Rädern und weiteren M-Teilen, wie bereits von M 1000 RR und M 1000 R bekannt. Auf den Schnappschüssen vom S 1000-Spezialisten "BEMRR Wizard" in der Bildergalerie ist die wohl noch nicht hundertprozentig finalisierte M 1000 XR mit ihren Details zu sehen.

280 km/h Topspeed mit Winglets

Ebenfalls erwartet: 280 km/h Topspeed, wie bei der unverkleideten M 1000 R. Also knapp 30 km/h schneller als eine aktuelle S 1000 XR mit 165 PS. Dazu wird BMW höchstwahrscheinlich moderne Winglets, also seitliche Spoiler-Flügel an der Frontverkleidung servieren. Für stabilisierenden Abtrieb bei hohen Geschwindigkeiten und fürs M-Prestige. Designer Kar Lee hatte bereits Winglets an seine virtuelle M 1000 XR montiert, und an der schwarzen XR auf der Isle of Man waren ebenfalls Winglets zu sehen.