Geheimtipp für Tourenfahrer: Honda NT 1100 für 2026

Als Honda die NT 1100 brachte, kam sie nicht gut an. Pan European-Fahrer bekamen erneut keine neue Option und für echte Gold-Winger kam dieser Tourer nie infrage. Und im direkten Vergleich der immer sportlicher werdenden Crossover oder anderen Tourer mit weit über 100 PS stand die NT mit ihrem Twin ziemlich lasch da.

Fahrdynamisch konnte sie mit ihrem Komfort-Fahrwerk ebenfalls nicht punkten und bis auf das optionale DCT brachte Honda fast nichts an moderner Technik ein.

Honda NT 1100 ab 2025 viel besser 3 Jahre später änderte Honda unverhofft fast alle Kritikpunkte an der NT 1100. Der Motor wurde stärker, das ABS und die Traktionskontrolle schräglagensensibel, das Fahrwerk straffer und auf Wunsch sogar semi-aktiv. Und die Ausstattung ab Werk ergänzt um Koffer, Griffheizung und Carplay-Funktion des Cockpits. Da bleiben kaum Wünsche offen.

Für 2026 mit neuer Farbe Und deshalb kann Honda die NT 1100 2026 technisch unverändert auf große Tour schicken und tauscht nur eine Farbe aus. Zur Wahl stehen 3 Kombinationen, die auch die serienmäßigen Koffer einbeziehen.

Neu in der Auswahl ist Iridium Gray Metallic. Ein seidenmattes Grau, das sich ohne weitere Akzente über die gesamte Karosse der NT zieht. Es ergänzt die bekannten Optionen Pearl Hawkseye Blue und Mat Warm Ash Metallic.

Was kostet die Honda NT 1100 mit Koffern? Die Preise für 2026 waren Anfang Oktober 2025 noch nicht bekannt. Aktuell bietet Honda die NT 1100 ab 15.519 Euro an (Stand Oktober 2025). Wie gehabt kostet das optionale DCT-Getriebe 1.120 Euro Aufpreis und erhöht das Gewicht um 10 auf 260 Kilo, inklusive der beiden Koffer.