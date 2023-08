Fest steht: die neue Ducati Supersport T und die Supersport S T basieren auf dem aktuellen Modell, kommen also mit Testastretta V2 mit 937 Kubik, 110 PS und 93 Nm. Im Grunde ist das der Motor aus der aktuellen Monster oder der DesertX. An Chassis und Fahrwerk selbst dürfte Ducati bei den T-Modellen nichts ändern. Allerdings passt für das Segment eine etwas höhere Scheibe ab Werk, womöglich andere oder höhere Lenkerstummel sowie ein Kofferset ab Werk. Das würde die zusätzlich Homologation erklären, da durch die geänderte Ergonomie und Aerodynamik wohl alle Fahrtests neu erstellt werden müssten.

Doch keine Supersport V2?

Interessant an der Homologation in den USA ist, dass Ducati wohl weiterhin an der Nomenklatur der Supersport 950 festhält. MOTORRAD spekulierte, im Zuge der Neuheiten 2024 vollzöge Ducati den Schritt weg vom Hubraum hin zur Motorbauweise, also von Supersport 950 zu Supersport V2, wie es bei der Multistrada schon geschah. Aber: Durch das Auftauchen der Supersport-T-Modelle führt die kommende Neuheit am 19. Oktober weg von der Panigale V2, hin zu einer neuen Variante der tourensportlichen Ducati.