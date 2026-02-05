Das müssen alle Harleys & Indians haben: Neuer Avon Cobra Chrome als Weißwandreifen

Das ist schon schön so mit den weißen Wänden. Chopper oder Cruiser im klassischen Stil mit viel Chrom fahren auf dem i-Tüpfelchen, wenn Weißwandreifen montiert sind. Wobei die Auswahl in den vergangenen Jahren schwand und Bridgestone zuletzt als einziger Premium-Hersteller noch ein Modell bot. Doch jetzt kommt Avon mit dem neuen Cobra Chrome: In 14 Dimensionen gibt es eine Weißwandversion, während alle 77 Größen unter dem bekannten Gummi-Gesicht viel Neues verstecken.

Neuer Avon Cobra Chrome made by Goodyear Seit 2021 gehört Avon zu Goodyear. Einer der Schritte der neuen Eigner war das Konzentrieren der Produktion in Frankreich, was das Schließen des Avon-Werks in England nach sich zog. Doch es ist technisch nicht trivial, den Reifen einer Marke in einem Werk eines anderen Herstellers weiter zu produzieren.

Entsprechend überrascht es nicht, dass der in Frankreich gefertigte neue Cobra Chrome mit dem einst britischen Avon nur noch äußerlich übereinstimmt. Aus dem Werk in Montlucon im Süden Frankreichs rollt der Avon laut Goodyear mit höherer Qualität und Konsistenz der Größen. Zudem hat Goodyear den Aufbau des Cobra Chrome den internationalen Standards angeglichen, was aus dem Marketing so klingt: Der neue Cobra ist wirklich neu.

Schöner fahren mit Weißwandreifen Traditionell eines der Merkmale aller Avon-Reifen für Cruiser und Chopper ist die große Zahl an verfügbaren Dimensionen, selbst in exotischen Custom-Größen. Ein anderes: Die vergleichsweise große Auswahl an Weißwandreifen für einen noch klassischeren Auftritt. Von 77 Dimensionen bietet Avon 14 optional mit weißen Flanken an.

Für die Produktion dieser Reifen passte Goodyear die Techniken ebenfalls an. Wurden die weißen Gummistreifen zuvor von Hand aufgetragen, ist der Vorgang inzwischen automatisiert worden. Außerdem passte Goodyear die Mischung des weißen Gummis an, um die unausweichliche Farbveränderung zu dämpfen oder zu verzögern. Zu haben sind die gängigen Dimensionen ab Februar 2026, die restlichen Größen bis Ende 2026.