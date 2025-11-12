Leichter Bobber im Custombike-Look: FB Mondial Spartan 600 neu für A2

Hinter der alten italienischen Motorradmarke FB Mondial (früher: F.B Mondial) steht inzwischen die ebenfalls italienische Firma Pelpi International. Und Rodolfo Frascoli heißt der italienische Designer. Zur EICMA 2025 stieß FB Mondial erstmals in die Hubraumkategorie über 500 Kubik vor – mit der neuen Spartan 600.

FB Mondial Spartan 600 mit Zweizylinder-Motor Ein wassergekühlter Reihenzweizylinder-Motor mit insgesamt 8 Ventilen und doppelten obenliegenden Nockenwellen (dohc) treibt die FB Mondial Spartan 600 an. Jeweils 70,5 mm Zylinderbohrung und 71 mm Kolbenhub sowie die daraus resultierenden 554 Kubik sind deckungsgleich mit den von QJMotor und Benelli bekannten Daten.

56 PS – oder 48 PS für A2? Ebenso von QJMotor und Benelli bekannt sind die zur FB Mondial Spartan 600 genannten 56 PS (41 kW) Spitzenleistung bei 8.250/min, wobei auch von FB Mondial in Europa eine A2-Version mit 48 PS (35 kW) zu erwarten ist.

Bobber mit 16-Zoll-Rädern und Zahnriemen Als Standard übernimmt die FB Mondial Spartan 600 das 6-Gang-Getriebe, allerdings läuft der Hinterradantrieb hier sauber per Zahnriemen. Das passt umso besser zum Bobber-Konzept mit den typischen Reifenformaten 130/90-16 vorn und 150/80-16 hinten. Eine Upside-down-Telegabel führt das Vorderrad, eine Zweiarmschwinge mit Zentralfederbein das Hinterrad.

Schöne Details im Custombike-Look Wie bei Custombikes ist der Kennzeichenträger direkt hinten an der Schwinge befestigt, so bleibt das kurze Bobber-Heck der FB Mondial Spartan 600 schön "clean". Ebenfalls nach Custombike sehen die Lenkerenden-Rückspiegel aus.

Relativ leichter Bobber mit 204 Kilo und 71 Zentimeter Sitzhöhe Jeweils eine Scheibenbremse mitsamt ABS genügt locker für die FB Mondial Spartan 600, zumal sie für Bobber-Verhältnisse relativ leicht ist. Angeblich wiegt sie 204 Kilogramm mit gefülltem Benzintank (17,5 Liter). Umso anfängerfreundlicher erscheint das in Kombination mit der konzeptgerecht niedrigen Sitzhöhe: 71 Zentimeter.