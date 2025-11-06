Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Alle MRD+ Artikel
Top Werkstätten
MotorräderMenü aufklappen
BekleidungMenü aufklappen
ZubehörMenü aufklappen
Technik
ReisenMenü aufklappen
RatgeberMenü aufklappen
Sport & SzeneMenü aufklappen
Club
Markt
Zur Startseite
Motorräder
Elektro

Leichte Retro-Enduro: Royal Enfield Flying Flea S6 als Elektro-Scrambler und "125er"

Royal Enfield Flying Flea FF.S6 für 2026
Retro-Elektro-Scrambler von Royal Enfield

Was auf den ersten Blick aussieht wie eine Yamaha DT aus den 1980er-Jahren, ist eine neue Elektro-Enduro von Royal Enfield – als "125er" im Retro-Look und mit besonderen Details.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 06.11.2025
Als Favorit speichern
Royal Enfield Flying Flea FF.S6 (EICMA 2025)
Royal Enfield Flying Flea FF.S6 (EICMA 2025)
Royal Enfield Flying Flea FF.S6 (EICMA 2025)
8Bilder
Royal Enfield Flying Flea FF.S6 (EICMA 2025)

Die Flying Flea FF.C6 hatte Royal Enfield bereits zur EICMA 2024 erstmals öffentlich gezeigt, und zur EICMA 2025 folgte wie angekündigt die Modellvariante FF.S6.

Flying Flea S6 als elektrischer Scrambler

Das S in Flying Flea S6 kommt von Scrambler. In Anbetracht des Designs trifft die Bezeichnung Retro-Enduro ebenfalls zu. Formen und Farben, insbesondere die goldfarbenen Alufelgen der Drahtspeichenräder sowie die Cantilever-Hinterradschwinge, erinnern an die DT-Modelle von Yamaha, die Zweitakt-Enduros aus den 1980er-Jahren.

Leichte Retro-Enduro

Anders als bei der FF.C6 setzt Royal Enfield bei der Flying Flea S6 (FF.S6) keine aufwendige Schwingenkonstruktion aus Aluminium, sondern einfach eine Upside-down-Telegabel als Vorderradführung ein. Die Federwege vorn und hinten scheinen etwas länger auszufallen, und die Räder – vorn 19 Zoll, hinten 18 Zoll – signalisieren mit grobprofilierten Reifen ebenfalls Geländetauglichkeit. Zudem ist das ABS für die beiden Scheibenbremsen im Offroad-Modus abschaltbar.

Schmale Sitzbank und Kette statt Riemen

Weitere auffällige Unterschiede an der Flying Flea S6 sind die schmale Enduro-Sitzbank und der Hinterradantrieb per Kette anstatt per Zahnriemen. Das zentrale Akku-Gehäuse aus Magnesium mit Kühlrippen übernimmt Royal Enfield anscheinend ohne Änderungen. Carbon-Teile sind ebenfalls zu erkennen. Insgesamt zielt das Konzept auf möglichst geringes Gewicht.

Elektromotor wohl mit maximal 11 kW für A1 und B196

Komplette technische Daten legte Royal Enfield zur Flying Flea S6 zwar bisher nicht vor, doch wie bei der gleich angetriebenen FF.C6, mit vor der Schwinge positioniertem Elektromotor, ist die Nennleistung bis 11 kW (15 PS) zu erwarten. Damit würden die beiden "fliegenden Flöhe" zur europäischen Führerscheinklasse A1 ab 16 Jahren sowie zur Pkw-Führerscheinerweiterung (in Deutschland B196) passen.

Touchscreen mit Connectivity und Navigation, Smartphone-Fach mit USB-Anschluss

Ebenfalls bei beiden Modellen gleich scheint das runde Touchscreen-Display mit integrierter Connectivity samt Navigation. Anstelle des Benzintanks befindet sich ein Smartphone-Fach mit USB-Anschluss.

Royal Enfield Flying Flea C6 und S6 für 2026 angekündigt

Aktuelle Ansage von Royal Enfield zur geplanten Markteinführung: Ende 2026 soll die Flying Flea S6 in den Handel kommen. Ob die FF.C6 etwas früher kommt, ist unklar. Preise nannte Royal Enfield bisher nicht.

Mehr zum Thema EICMA