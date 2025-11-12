A2-Enduro für 5.999 Euro: QJMotor SRT 450/500 RX kommt nach Deutschland

Eigentlich war die offizielle Präsentation der neuen QJMotor SRT 450 RX (oder SRT 500 RX) erst zur EICMA 2025 im November geplant. Doch MOTORRAD zeigte die neue A2-Enduro schon ein paar Wochen vorab. Obwohl auf den ersten Bildern (siehe oben in der Galerie) eindeutig die Zahl 500 zu sehen ist, hat Deutschland-Importeur KSR dieses Modell als SRT 450 RX angekündigt.

QJMotor SRT 450 RX oder SRT 500 RX als A2-Enduro Als echte, also wirklich geländetaugliche Enduro für die A2-Kategorie wird die neue QJMotor SRT 450/500 RX ab 2026 in bester Gesellschaft sein: BMW F 450 GS und Kawasaki KLE 500 sind ebenfalls zur EICMA 2025 angekündigt, die Aprilia Tuareg 457 ist längst im Gespräch und die sehr ähnlich konzipierte CFMoto 450 MT bereits seit 2024 im Handel.

Reihenzweizylinder-Motor mit 48 PS Auch die QJMotor SRT 450/500 RX treibt ein wassergekühlter Reihenzweizylinder-Motor an. Klassenkonforme Eckdaten: 449 Kubik und 48 PS (35 kW) bei 9.500/min. Standard ist das 6-Gang-Getriebe.

Kommt die A2-Enduro optional mit Schalt-Automatik? Eine Schalt-Automatik (AMT) stünde für die QJMotor SRT 450/500 RX parat, sie kommt bereits bei der verwandten, sportlichen QJMotor SRK 500 RA zum Einsatz. Damit erscheint eine entsprechende Version SRT 450/500 RA ebenso möglich.

Echtes Enduro-Fahrwerk Konsequent auf Enduro getrimmt sind die langen Federwege der QJMotor SRT 450/500 RX, zudem die Drahtspeichenräder in den Formaten 21 Zoll vorn und 18 Zoll hinten. Robust wirkt die Fahrwerkskonstruktion mit mehrteiligem Stahl-Rahmen, Aluminium-Hinterradschwinge und Upside-down-Telegabel vorn. Anscheinend handelt es sich um zumindest teilweise einstellbare Federelemente von QJ-Partner Marzocchi.

177 kg ohne Sprit im 18-Liter-Tank Als Trockengewicht der SRT 450/500 RX gibt QJMotor 177 Kilogramm trocken an, also ohne Sprit im 18-Liter-Tank. Fahrbereit dürften sich demnach um 190 Kilo ergeben.

Sehr ordentliche Ausstattung Mit LED-Leuchten rundum, TFT-Display mitsamt Connectivity, Schlupfregelung und ABS ist die QJMotor SRT 450/500 RX auf aktuellem Stand. Zudem sind auf den ersten Bildern Brembo-Bremsen, schlauchlose Kreuzspeichenräder, einstellbarer Windschild, USB-Anschluss, Gepäckträger und diverse Protektoren zu sehen.