BMW R 1250 GS Ultimate Edition Triple Black Sondermodell zum Abschied(?)

Keine Überraschung ist: Es kommt eine neue GS von BMW. Neuer Rahmen, neuer Motor, neuer Name. Sie wird R 1300 GS heißen und für das Modelljahr 2024 erwartet. Bis dahin soll die Ultimate Edition der aktuellen R 1250 GS den Abschied, besser den Übergang versüßen. BMW Italien bietet die Fast-Volle-Hütte-Variante limitiert und rabattiert an.

BMW R 1250 GS Ultimate Edition

Nur 2.100 Ultimate Edition soll es weltweit geben. Und wenn sie wirklich von allen nationalen Niederlassungen von BMW Motorrad angeboten wird und nicht allein in Italien, dann heißt das, man sollte sich sputen. Denn 2.100 GS bedeutet in Deutschland nach Neuzulassungen: 2 Monate. Die Ultimate Edition basiert auf der R 1250 GS Adventure in Triple Black-Ausführung und ist mit fast allem, was der Konfigurator hergibt, aufgerüstet. An Bord sind für die Optik die Option-719-Pakete Shadow und Shadow II, die die gefräste "Heldenbrust" am Motor und die Ventildeckel sowie kleinere Frästeile wie Spiegel, Abdeckungen, Handhebel, Fußhebel und Fußrasten mitbringen.

BMW R 1250 GS Adventure mit Vollausstattung

An Bord sind weiterhin die ab Werk verfügbaren Ausstattungspakete Komfort, Tour, Dynamik und Licht. Die bringen – als Höhepunkte – das Keyless Ride, den Sportschalldämpfer von Akrapovic, die Reifendruckkontrolle, die Kofferhalter, Tempomat, den Schaltassistent und das semi-aktive Fahrwerk Dynamic ESA mit.

Die Ulimate Edition trägt zusätzlich den getönten Windschild und das komplette Kofferset aus Aluminium in Schwarz. Inklusive Topcase können darin 112 Liter Gepäck verstaut werden. Wem diese Ausstattung nicht reicht, der kann noch ein paar Extras ordern, funktional ist die Ultimate komplett ausgestattet.

Einmalige Details der Ultimate Edition

Zur Ultimate Edition wird die BMW R 1250 GS allerdings durch 3 wichtige Insignien. Zum Einen: Die Limitierung auf 2.100 Stück. Zum Anderen durch Plaketten mit dem Schriftzug des Sondermodells als Manschette zwischen der Lenkerklemmung und je einer Plakette auf den Handschützern.

Sondermodell zum Sonderpreis

28.900 Euro stünden im italienischen Konfigurator als Preis, 29.326 Euro im deutschen für eine entsprechend ausgestattete GS Adventure als Triple Black. In Italien kostet das Sondermodell allerdings "nur" 26.900 Euro, was einem Preisvorteil von 2.000 Euro entspricht und den für Deutschland teilweise verspricht. Doch ob die Ultimate Edition in Deutschland angeboten wird, ist nicht bekannt.

Umfrage 54526 Mal abgestimmt Sondermodelle. Echter Mehrwert oder billiger Fanservice? Sondermodelle sind super und immer einzigartig. Kaufen! Sondermodelle ist teurer Lack, nicht mehr. mehr lesen

Fazit

In Italien hat BMW das Sondermodell Ultimate Edition der R 1250 GS vorgestellt. Wohl als finale Bestätigung der kommenden R 1300 GS und mit allerlei schicken Details. Die Ausstattung ist nahezu komplett, und es wird nur 2.100 Stück geben, die von 3 Plaketten an Lenker und den Handschützern markiert wird. Interessant: In Italien kostet die Variante knapp 2.000 Euro weniger als eine vergleichbare GS Adventure Triple Black. Mit 26.900 Euro allerdings wie gehabt weit weg von Schnäppchen. In Deutschland ist die Ultimate Edition nicht bestätigt.