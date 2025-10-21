Top-Ténéré bekommt Updates: Yamaha Ténéré 700 World Raid neu für 2026

Als vergleichsweise minimalistische und entsprechend leichte Enduro ist die Yamaha Ténéré 700 eine beliebte Dauerbrennerin, und auch das Top-Modell mit der Zusatzbezeichnung World Raid gibt es bereits seit 2022. Im Oktober 2025 präsentierte Yamaha die neue World-Raid-Version für 2026.

Yamaha Ténéré 700 World Raid neu für 2026 Neu an der Yamaha Ténéré 700 World Raid für 2026 ist vor allem die modernisierte Elektronik. Konkret: das Paket aus elektronischem Gasgriff ("YCC-T"), 6-achsiger Sensorik (IMU) sowie den Fahrmodi "Sport" und "Explorer". Damit sind die einstellbaren Assistenzsysteme, also Schlupfregelung und ABS, künftig schräglagensensibel. Wobei das ABS sich hier weiterhin am Hinterrad oder an beiden Rädern deaktivieren lässt.

Neuer Lenkungsdämpfer und neue Aluminium-Tanks Weitere auffällige Änderungen an der Yamaha Ténéré 700 World Raid liegen direkt im Sichtbereich des Fahrers: der neue, in 16 Stufen einstellbare Lenkungsdämpfer sowie der zweiteilige Aluminium-Benzintank – nach wie vor mit 23 Liter Volumen, aber angeblich 1,5 Kilogramm leichter als bisher. Und dazu passend die neue, einteilige "Rallye"-Sitzbank.

Feintuning an Enduro-Fahrwerk und Zweizylinder-Motor Feintuning kommt sowohl dem Enduro-Fahrwerk der Yamaha Ténéré 700 World Raid zugute, mit voll einstellbaren Komponenten von Kayaba (KYB) und extralangen Federwegen deutlich über 200 Millimeter, als auch dem Triebwerk. Für den altbekannten und bewährten CP2-Twin mit unverändert 689 Kubikzentimeter Hubraum und 73,5 PS (54 kW) Spitzenleistung verspricht Yamaha "spürbaren Zuwachs an Drehmoment im unteren Drehzahlbereich". Möglich sei das, Euro-5+-konform, durch das "neu konstruierte Ansaugsystem".

Neue Lenkerschalter und Tempomat Fahrbereit und vollgetankt wiegt die Yamaha Ténéré 700 World Raid nach Werksangabe unverändert 220 Kilogramm. Gewichtsneutral fallen neue Ausstattungsdetails aus, wie etwa die neuen Lenkerschalter oder der Tempomat. Ein Quickshifter soll optional erhältlich sein.