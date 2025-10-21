Markenverzeichnis öffnen
Motorräder
Enduro

Top-Ténéré bekommt Updates: Yamaha Ténéré 700 World Raid neu für 2026

Yamaha Ténéré 700 World Raid (2026)
Top-Ténéré bekommt Updates

2026 wird es eine aktualisierte Neuauflage der Yamaha Ténéré 700 World Raid geben. Das Top-Modell mit längeren Federwegen und größerem Tank bekommt einige Updates verpasst.

21.10.2025
Yamaha Ténéré 700 World Raid (2026)
Yamaha Ténéré 700 World Raid (2026)
Yamaha Ténéré 700 World Raid (2026)
10Bilder
Yamaha Ténéré 700 World Raid (2026)

Als vergleichsweise minimalistische und entsprechend leichte Enduro ist die Yamaha Ténéré 700 eine beliebte Dauerbrennerin, und auch das Top-Modell mit der Zusatzbezeichnung World Raid gibt es bereits seit 2022. Im Oktober 2025 präsentierte Yamaha die neue World-Raid-Version für 2026.

Yamaha Ténéré 700 World Raid neu für 2026

Neu an der Yamaha Ténéré 700 World Raid für 2026 ist vor allem die modernisierte Elektronik. Konkret: das Paket aus elektronischem Gasgriff ("YCC-T"), 6-achsiger Sensorik (IMU) sowie den Fahrmodi "Sport" und "Explorer". Damit sind die einstellbaren Assistenzsysteme, also Schlupfregelung und ABS, künftig schräglagensensibel. Wobei das ABS sich hier weiterhin am Hinterrad oder an beiden Rädern deaktivieren lässt.

Neuer Lenkungsdämpfer und neue Aluminium-Tanks

Weitere auffällige Änderungen an der Yamaha Ténéré 700 World Raid liegen direkt im Sichtbereich des Fahrers: der neue, in 16 Stufen einstellbare Lenkungsdämpfer sowie der zweiteilige Aluminium-Benzintank – nach wie vor mit 23 Liter Volumen, aber angeblich 1,5 Kilogramm leichter als bisher. Und dazu passend die neue, einteilige "Rallye"-Sitzbank.

Feintuning an Enduro-Fahrwerk und Zweizylinder-Motor

Feintuning kommt sowohl dem Enduro-Fahrwerk der Yamaha Ténéré 700 World Raid zugute, mit voll einstellbaren Komponenten von Kayaba (KYB) und extralangen Federwegen deutlich über 200 Millimeter, als auch dem Triebwerk. Für den altbekannten und bewährten CP2-Twin mit unverändert 689 Kubikzentimeter Hubraum und 73,5 PS (54 kW) Spitzenleistung verspricht Yamaha "spürbaren Zuwachs an Drehmoment im unteren Drehzahlbereich". Möglich sei das, Euro-5+-konform, durch das "neu konstruierte Ansaugsystem".

Neue Lenkerschalter und Tempomat

Fahrbereit und vollgetankt wiegt die Yamaha Ténéré 700 World Raid nach Werksangabe unverändert 220 Kilogramm. Gewichtsneutral fallen neue Ausstattungsdetails aus, wie etwa die neuen Lenkerschalter oder der Tempomat. Ein Quickshifter soll optional erhältlich sein.

Yamaha Ténéré 700 World Raid – Farben und Preis für 2026

Im 2. Quartal 2026, also frühestens im April, soll die neue Yamaha Ténéré 700 World Raid in den Handel kommen. Zur Auswahl stehen 2 Farbvarianten: "Redline White" (Rot/Weiß, siehe oben in der Bildergalerie) und "Midnight Black" (Schwarz). Den neuen Preis nannte Yamaha noch nicht. 2025 kostete das bisherige World-Raid-Modell ab 13.424 Euro.

