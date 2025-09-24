Yamaha WR 125 R (2026): Neue 125er-Enduro für Deutschland

Aktuell ist Yamaha Marktführer bei den 125er-Leichtkrafträdern, mit insgesamt 22,8 Prozent Marktanteil, Stand August 2025. Modelle wie die MT-125 und YZF-R 125 belegen Platz 2 und 3 der Neuzulassungen von Januar bis August 2025 – mit zusammen fast 2.900 Einheiten. Damit übertrifft Yamaha sogar Honda im Gesamtvolumen (mit 19,8 % auf Rang 2 im Hersteller-Ranking).

In dieses starke Portfolio reiht sich ab Modelljahr 2026 die Yamaha WR 125 R ein – als klassische Dual-Sport-Enduro mit moderner Technik. Der Schritt kommt zur richtigen Zeit: A1-Enduros und Supermotos sind gefragt, das zeigen nicht zuletzt die starken Zulassungszahlen der Beta RR 125 und der Fantic Motard 125.

Yamaha WR 125 R 2026: Einsteiger-Enduro mit Technik-Upgrade Die neue Yamaha WR 125 R positioniert sich klar als Einsteiger-Enduro mit Adventure-DNA. Der flüssigkeitsgekühlte SOHC-Motor mit 125 cm³ Hubraum und variabler Ventilsteuerung reizt mit den angegebenen 15 PS (10,7 kW) bei 10.000/min die Leistungsgrenze der A1-Klasse aus. 11 Nm maximales Drehmoment liegen bei 6.500/min an.

Fahrwerk & Ausstattung: 41-mm-KYB-Upside-down-Gabel und angelenktes Monocross-Federbein

21/18-Zoll-Bereifung mit Dunlop D605 – gelände- und straßentauglich

875 mm Sitzhöhe, flache Bank, breite Fußrasten

ABS, Multifunktions-LCD mit Smartphone-Connectivity

Euro 5+-konform, 2,5 l/100 km Verbrauch (WMTC)

Konkurrenzvergleich: Beta RR 125 & Fantic Motard 125 Die Beta RR 125 ist ein Bestseller – 1.263 Neuzulassungen zum Stichtag 31. August 2025 machen sie zur beliebtesten Enduro ihrer Klasse. Mit aggressivem Offroad-Look, knackigem Fahrwerk und optionalem Tuning-Zubehör ist sie bei jungen Fahrern und Fahrerinnen besonders gefragt.

Die Supermoto Fantic Motard 125 belegt Platz 8 der Zulassungsstatistik und zeigt, wie attraktiv Supermoto-Modelle mit 125 cm³ sein können – insbesondere bei sportlich orientierten Fahrern, die vor allem auf Asphalt unterwegs sind.

Logischer nächster Schritt: Kommt eine Yamaha WR 125 X als Supermoto? Yamaha hatte bereits zwischen 2009 und 2016 neben der Enduro WR 125 R auch eine Supermoto namens WR 125 X im Programm – eine Supermoto-Variante mit 17-Zoll-Rädern. Die Rückkehr der Enduro lässt vermuten, dass auch eine Supermoto-Variante folgt.

Warum eine 125er-Supermoto naheliegend ist: Die Yamaha WR 125 R 2026 liefert die optimale Plattform (Motor, Chassis)

Supermotos sind auch in der 125er-Klasse beliebt

Eine WR 125 X könnte die YZF-R 125 sportlich ergänzen und neue Zielgruppen erreichen