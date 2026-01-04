6 beste Retro-Bikes: Im Test bei MOTORRAD

Früher war nicht alles besser. Retro-Bikes als Beispiel: Sahen die ersten Generationen um 2015 eigentlich nur schön und cool aus, fuhren sie in den meisten Fällen ganz und gar nicht so.

Doch das Segment hat sich im Premium-Bereich durchgesetzt. Die meisten Hersteller bieten ein Top-Produkt im Retro-Look. Und haben aus den einstigen Accessoires "echte" Motorräder gemacht, die wirklich gut fahren.

Retro-Bikes im Test bei MOTORRAD Die Test-Saison 2025 stellte 6 aktuelle Retro-Bikes auf die Probe der 1000-Punkte-Wertung. Darunter die indirekten Vergleiche von Basis-Ausstattung und den Top-Versionen bei Triumph und BMW. Und das Ergebnis eines Familienvergleichs überraschte, während die Platzhirsche von Yamaha und Kawasaki wie gewohnt ablieferten, wobei die Z 900 RS klar zeigte, wie dringend das große Update auf 2026 war.

Platz 6: Kawasaki Z 900 RS Mit 661 Punkten steht die Kawasaki Z 900 RS im Testjahr 2025 auf Platz 6 der Retro-Bikes. Und das zu Recht, denn die Technik der seit 2018 nur gepflegten RS ist seit einigen Jahren von der Konkurrenz überholt.

Gerade die fehlenden schräglagensensiblen Systeme kosteten die Kawa 2025 ordentlich Punkte. Hätte sie nicht die beste Alltagswertung, wäre der Abstand zum Feld noch größer. Doch das ändert sich für 2026: Mehr Leistung und Technik sollen die Z 900 RS wieder ins Spiel bringen.

Platz 5: Triumph Speed Twin 1200 RS Die Speed Twin 1200 von Triumph trat 2025 in beiden Ausstattungen an. Die RS als Top-Modell holte im Test 663 Punkte. Trotz solider Wertungen in den Disziplinen Motor, Fahrwerk, Alltag und Sicherheit fehlt ihr ein Höhepunkt in den Punkten.

Und damit wäre das erste Familienduell 2025 bei MOTORRAD schon entschieden, wobei die Unterschiede zur Speed Twin ohne RS aus Platz 3 doch überraschen.

Platz 4: BMW R 12 nineT Die R 12 von BMW stellt mit 2 Modellen das zweite Familienduell im Retro-Test bei MOTORRAD dar. Zwar in unterschiedlichen Tests vertreten, doch vergleichbar durch die 1000-Punkte-Wertung. Die nineT als Basis-Version der Retro-Reihen steht mit 666 Punkten auf Platz 4 der Liste.

Wie gehabt, punktet eine BMW durch den Motor, in diesem Falle mit dem luft-ölgekühlten 1170er-Boxer, der seit 2004 durchgehend gepflegt worden und aktuell 109 PS stark ist. Das Duell gegen ihre sportliche Schwester R 12 S verliert die R 12 nineT. "Schwester S" ist weiter vorn platziert ...

Platz 3: Triumph Speed Twin 1200 Mit der RS auf Platz 5 war klar: Die Speed Twin 1200 von Triumph ohne RS sammelte im Test von MOTORRAD mehr Punkte als die Top-Version. Zwar nur 7 Zähler, allerdings 3 in der Fahrwerks-Wertung. Sprich: Das Basis-Fahrwerk der Speed Twin funktionierte im Test rein nach Punkten besser als das der teureren RS. Die übrigen 4 Zähler sammelte die Basis-Speed in der Kosten-Wertung, da sie deutlich günstiger zu haben ist, was sich direkt positiv auf die Preis-Leistungs-Note auswirkte.

Platz 2: Yamaha XSR 900 Im Kontext Retro-Bike gerät die Yamaha XSR 900 gern in Vergessenheit. Sie verkörpert im Segment einen sehr sportlichen Ansatz und wirkt eher wie ein Naked-Bike mit Rundscheinwerfer. Doch die XSR ist eben Retro aus den 1980ern und basiert auf einem der modernsten Naked Bikes auf dem Markt, der MT-09.

Ihr Triple war 2025 mit 119 PS der stärkste Motor im Segment, und die Elektronik ist ebenfalls ein Punkte-Garant: 672 Zähler gibt es in der 1000-Punkte-Wertung von MOTORRAD. Nebenbei bekam die XSR 900 die mit Abstand beste Preis-Leistungs-Note.

Platz 1: BMW R 12 S Sie ist nicht einfach nur eine aufgebrezelte BMW R 12 nineT, sondern das deutlich bessere Retro-Bike. Mit 675 Punkten setzte die BMW R 12 S sich 2025 knapp vor die XSR 900 und deutlich vor ihre R 12 nineT-Schwester.

Ihre 9 Punkte Vorsprung holt die mit Original-Zubehör von der T zur S gewordene, sportliche R 12 in den Disziplinen Fahrwerk, Alltag und Sicherheit. Doch ihr fast absurd hoher Preis – deutlich über 20.000 Euro – bringt ihr die schlechteste Note in der Preis-Leistung-Bewertung ein.

Fazit