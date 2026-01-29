125er-Scrambler mit über 800 km Reichweite: Neue Morbidelli NR 125 X

Marke und Design aus Italien, Technik aus China, nach diesem inzwischen vielfach bewährten Muster operiert auch die mit QJMotor verwandte Keeway Group. Seit 2005 mit Benelli und neuerdings zusätzlich mit Morbidelli. Eine der Modell-Neuheiten für 2026 ist die Morbidelli NR 125 X.

Morbidelli NR 125 X als moderner Leichtkraft-Scrambler Völlig neuartig ist das schicke Design der Morbidelli NR 125 X indes nicht, es erinnert von vorn bis hinten an die Husqvarna Svartpilen 125. Dort wie hier ist das eine moderne Neuinterpretation des klassischen Themas Scrambler. Also: Offroad-Look ohne ernsthafte Gelände-Ambitionen.

Einzylinder-Motor mit rund 15 PS Rund 15 PS (11 kW) bei 9.500/min, so die starke Ansage zum Einzylinder-Motor der Morbidelli NR 125 X. Plausibel erscheint das im Kontext mit Wasserkühlung, Benzineinspritzung, 4 Ventilen und doppelten obenliegenden Nockenwellen (dohc).

Über 100 km/h mit Führerschein-Klasse A1 oder B196 Demnach nutzt die Morbidelli NR 125 X das Limit der Führerscheinklasse A1 ab 16 Jahren sowie der Pkw-Führerscheinerweiterung (in Deutschland B196) voll aus. Mit Slipper-Kupplung und 6-Gang-Getriebe beschleunigt sie auf über 100 km/h (Werksangabe: 102 km/h).

Über 800 km Reichweite mit 17,5-Liter-Tank Und mit dem proportional überdimensionierten Benzintank der Morbidelli NR 125 X – 17,5 Liter – ergeben sich rechnerisch über 800 Kilometer Reichweite. Denn Herstellerangabe zum durchschnittlichen Spritverbrauch sind 2,1 Liter pro 100 Kilometer.

Scrambler-Fahrwerk mit 17-Zoll-Rädern Stahl-Chassis, Upside-down-Telegabel vorn und Zentralfederbein hinten passen zum neoklassischen Konzept der Morbidelli NR 125 X. Drahtspeichenräder und grobstollige Reifen von CST sind wesentliche Scrambler-Stilelemente. Echt Enduro sind die Reifenformate jedenfalls nicht: vorn 100/80-17, hinten 130/70-17.

143 kg vollgetankt mit ABS An jedem Rad hat die Morbidelli NR 125 X jeweils eine Scheibenbremse, beide ABS-überwacht – in dieser Fahrzeugkategorie immer noch nicht selbstverständlich. Vollgetankt – mit 17,5 Litern – wiegt der 125er-Scrambler angeblich 143 Kilogramm. Ebenso anfängerfreundlich sind die unter 80 Zentimeter (795 mm) Sitzhöhe.

Technische Daten, Ausstattung und Details Als moderne Standards hat die Morbidelli NR 125 X LED-Leuchten, ein Digital-Display (LCD) mit Ganganzeige und 2 USB-Anschlüsse (A+C). Ebenfalls original ab Werk ist der unten seitlich an der Schwinge befestigte Kennzeichenhalter, der das kurze Heck schön freihält.

Morbidelli NR 125 X – Verfügbarkeit und Preis 2026 Im Laufe des Jahres 2026 soll die Morbidelli NR 125 X in Europa in den Handel kommen. Wann genau und in welchen europäischen Ländern, ist bislang nicht bekannt. Preisangaben liegen ebenfalls noch nicht vor. Ein vielversprechender Anhaltspunkt ist indes der Preis für das verwandte Naked Bike Morbidelli F 125, das in Italien aktuell nur 2.790 Euro kostet.