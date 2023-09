Zeths ist selbst in China und Asien relativ neu. Gegründet wurde die Firma 2016 in Kunshan, in der Nähe von Shanghai. Mit den 250er-Hardcore-Choppern namens Boger und Naja fing es an, und Ende 2022 wurde ein moderner, wassergekühlter 1000er-V-Twin von Zeths vorgestellt, der zukünftige Modelle mit über 80 PS (60 kW) antreiben soll. Am meisten internationales Aufsehen erregen jedoch seit 2023 die diversen Retro-Racer des Typs ZFR 525 von Zeths.