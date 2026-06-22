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Zweitakt-Sondermodell zu gewinnen: Simson S90 Sachsenring Motorrad Grand Prix Moped

Sondermodell zum MotoGP am Sachsenring
Zweitakt-Simson S90 zu gewinnen

Für eine Verlosung zum Motorrad Grand Prix Deutschland 2026 am Sachsenring bauen die Zweitakt-Spezialisten von ZT-Tuning ein Sondermodell auf: eine einzigartige Simson S90.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 22.06.2026
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Simson S90 Sachsenring Motorrad Grand Prix Moped Verlosung (2026)
Foto: ADAC

Am Sachsenring findet von 10. bis 12. Juli 2026 wieder der traditionell wie ein großes Volksfest gefeierte Motorrad Grand Prix Deutschland statt, mit allen Rennklassen und Stars der MotoGP-Weltmeisterschaft. Dieses Jahr gibt es in diesem sportlichen Rahmen eine regionale Spezialität zu gewinnen.

Simson S90 Sachsenring Motorrad Grand Prix Moped

Seit 19. Juni 2026 läuft die Verlosung des Simson S90 Sachsenring Motorrad Grand Prix Moped über die Social-Media-Kanäle des Liqui Moly Motorrad Grand Prix Deutschland (@motogp_deutschland).

ZT-Tuning – die Spezialisten für Zweitakt-Tuning

Regionaler Partner für den Aufbau des Simson S90 Sachsenring Motorrad Grand Prix Moped ist die Firma ZT-Tuning im sächsischen Plauen, spezialisiert auf Zweitakt-Technik und insbesondere Simson-Tuning.

Basis für das Zweitakt-Custombike war eine Simson S51

Basis für das Simson S90 Sachsenring Motorrad Grand Prix Moped war eine Simson S51. In deren restauriertem und pulverbeschichtetem Rahmen hängt ein von ZT-Tuning entwickelter Einzylinder-Zweitakt-Motor mit 90 Kubik, circa 10 PS und 5-Gang-Getriebe. Damit dürfte, mit etwas Anlauf, die 100-km/h-Marke zu knacken sein.

Zweitakt Zylinderkit ZT90N von ZT-Tuning für Simson
ZT-Tuning

Entwickelt von ZT-Tuning in Sachsen: Zweitakt-Einzylinder-Kit ZT90N für Simson, luftgekühlt mit 90 Kubik für mindestens 10 PS.

Kult-Zweitakter bekommt neues Fahrwerk

Upgrades und Updates bekommt auch das Fahrwerk des Simson S90 Sachsenring Motorrad Grand Prix Moped von ZT-Tuning verpasst: einstellbare Federbeine, optimierte Telegabel und 320er-Scheibenbremse vorn. Auf dem ersten Bild (siehe oben) fehlen diese Komponenten noch, da das Projekt Mitte Juni noch nicht abgeschlossen war.

Verlosung des Simson S90-Sondermodells im Rahmen des MotoGP

Passend zum Thema ist die Sonderlackierung des Simson S90 Sachsenring Motorrad Grand Prix Moped entworfen: in Schwarz, Rot und Gold mitsamt Zielflaggen-Dekor. Es handelt sich hierbei um ein einziges Sondermodell, das es so nicht zu kaufen, nur zu gewinnen gibt.

Fazit

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