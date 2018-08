Unter Umständen kann die Bohrung für die Aufnahme der Achsklemmschrauben an den Gabelfüßen der betroffenen Modelle zu viel Spiel aufweisen. In Folge ist eine sichere Achsklemmung am Vorderrad nicht gewährleistet, was zu einem indifferenten Fahrverhalten und im schlimmsten Fall zu einem Sturz führen kann.