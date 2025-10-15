Markenverzeichnis öffnen
Motorräder
Naked Bike

5 neue Farben für die beliebten Honda-Modelle: CB 650 R und CBR 650 R (2026)

Honda CB 650 R und CBR 650 R neu für 2026
5 neue Farben für die 650er von Honda

Für 2026 lackiert Honda die beiden beliebten Modelle CB 650 R und CBR 650 R neu. Wir zeigen die 5 neuen Farbvarianten.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 15.10.2025
Honda CB 650 R (2026)
Foto: Honda

Sie sind Dauerbrenner im Honda-Sortiment, die beiden Mittelklasse-Modelle mit dem 650er-Reihenvierzylinder-Motor und 95 PS. In den Top Ten der deutschen Neuzulassungs-Statistik sind sie stets zu finden. Von Januar bis August 2025 belegte die moderat-sportliche Honda CBR 650 R Platz 3. Insgesamt kommt die CBR bisher auf 1.929 Neuzulassungen.

Der "Neo Sports Café Racer" Honda CB 650 R nahm bis August Platz 9 im Neuzulassungs-Ranking ein. Insgesamt stehen hier 1.101 Neuzulassungen unterm Strich. Zum Jahrgang 2026 bekommen beide 650er neue Farben.

Honda CB 650 R – die neuen Farben für 2026

Und so heißen die neuen 2026er-Farben für das Naked Bike Honda CB 650 R: "Candy Energy Orange", "Grand Prix Red", "Mat Jeans Blue Metallic" und "Mat Gunpowder Black Metallic" (siehe oben in der Bildergalerie).

Honda CBR 650 R – die neuen Farben für 2026

Bei der sportlichen, vollverkleideten Honda CBR 650 R ist lediglich eine Farbvariante 2026 neu, sie heißt "Mat Gunpowder Black Metallic" und ist mit leuchtgelben Akzenten kombiniert. Als Alternative bleibt die beliebte Farbvariante "Grand Prix Red Tricolour" im Programm (siehe oben in der Bildergalerie).

Neue Preise für 2026?

Technische Änderungen an Honda CB 650 R und Honda CBR 650 R gibt es für 2026 keine. Es bleibt also jeweils beim bewährten Reihenvierzylinder-Motor mit 95 PS und 6-Gang-Schaltung, optional mit Quickshifter oder E-Clutch (Automatik-Kupplung). Preise nannte Honda zu den 2026er-Modellen noch nicht. Bisher kostete die CB 650 R ab 9.959 Euro, die CBR 650 R ab 11.039 Euro.

