Kawasaki Z 900 ab August in neuen Farben: 2026er-Modelle kommen schon

Als "Volks-Roadster" ist die Kawasaki Z 900 das zweitbeliebteste Motorrad in Deutschland – hinter der BMW R 1300 GS. Im Monat Juni überholte die 900er-Z mit 679 Neuzulassungen sogar die 1300er-GS (562 Neuzulassungen). Und im August legt Kawasaki nach: den Modell-Jahrgang 2026 der Z 900 und Z 900 SE in insgesamt 4 neuen Farbvarianten.

Und so heißen die neuen 2026er-Farbvarianten der Kawasaki Z 900: "Ebony/Metallic Carbon Gray", "Candy Lime Green/Metallic Carbon Gray" und "Metallic Matte Graphenesteel Gray/Metallic Spark Black".

Die neue Farbvariante für die Kawasaki Z 900 SE: "Metallic Matte Graphenesteel Gray/Metallic Matte Carbon Gray". Stark vereinfacht: Grau mit Grau und ein bisschen Grün, siehe oben in der Bildergalerie.

Kawasaki Z 900 und Z 900 SE – die Preise

Schon ab August 2025 sollen Kawasaki Z 900 und Z 900 SE in den neuen 2026er-Farben bei den Händlern in Deutschland verfügbar sein. Dazu liegen keine neuen Preise vor. Bisher gelten 2025 in Deutschland diese Preise: Kawasaki Z 900 ab 9.995 Euro, Kawasaki Z 900 SE 12.145 Euro (jeweils inklusive Liefernebenkosten).