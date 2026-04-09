Titan-Rausch über 300 km/h: MV Agusta Rush Titanio als Limited Edition für 44.900 Euro

In "Nero Intenso" (Schwarz), "Argento Magnum" (Silber) und "Blu Titanio" (Blau) ist die neue MV Agusta Rush Titanio limitiert auf 300 Exemplare. Und da Titanio die italienische Bezeichnung für den Edel-Werkstoff Titan ist, setzt MV Agusta die daraus gefertigten Teile entsprechend in Szene.

Die Titan-Teile der MV Agusta Rush Titanio Endschalldämpfer aus Titan von Arrow

Auspuff-Halterung aus Titan

Scheinwerfer-Halterung aus Titan

Cockpit-Halterung aus Titan

Benzintank-Abdeckung aus Titan

Schrauben aus Titan Weitere Sondermodell-Details Verkleidungsteile und Abdeckungen aus Carbon

gefräste und eloxierte Teile aus Aluminium

Sitzpolster aus Alcantara Technische Daten der MV Agusta Rush Titanio Bereits spektakuläre Basis für die neue MV Agusta Rush Titanio ist die seit Anfang der 2020er-Jahre angebotene MV Agusta Rush 1000 . Die Einsortierung in der Kategorie "Hyper Naked Bike" erscheint in Anbetracht der Eckdaten keineswegs übertrieben: Reihenvierzylinder-Motor mit 998 Kubik, 16 radial angeordneten Ventilen und maximal 201 PS (148 kW) bei 13.500/min (Euro 5+, Straßenzulassung) oder 206 PS (153,5 kW) bei 14.000/min (mit Racing Kit samt Mapping).

"Hyper Naked Bike" mit über 200 PS für über 300 km/h "Über 300 km/h" schnell soll die MV Agusta Rush Titanio rennen. Adäquat hochgerüstet ist sie dafür mit dem elektronisch geregelten Fahrwerk Öhlins Smart EC 3.0, mit Top-Bremsenkomponenten von Brembo sowie mit ABS, Schlupfregelung und Wheelie Control. Für eine MV Agusta obligatorisch ist die Einarmschwinge, für ein "Hyper Naked Bike" der Quickshifter.

Trotz Titan und Carbon über 200 Kilo Auf die Waage bringt die MV Agusta Rush Titanio allerdings – trotz Titan und Carbon – über 200 Kilo: 204 kg – ohne Sprit im 16-Liter-Tank. Vollgetankt dürften sich also rund 220 Kilo ergeben. Demnach kommen die edlen Werkstoffe hier nicht für Leichtbau, sondern "nur" für Show und Prestige zum Einsatz.

MV Agusta Rush Titanio – der Preis der Limited Edition Als Produktionsbeginn für die MV Agusta Rush Titanio ist Juli 2026 angekündigt, insgesamt 300 durchnummerierte Exemplare sind geplant. In Italien soll die Limited Edition 44.900 Euro kosten, ein möglicherweise geringfügig abweichender Preis für Deutschland ist bislang nicht bekannt. Inklusive sind jedenfalls ein Echtheitszertifikat und eine sondermodellspezifische Abdeckhaube sowie die 5-jährige Werksgarantie ohne Kilometerbegrenzung.