3.567 Leichtkrafträder bis 125 Kubik und 15 PS (11 kW) wurden im August 2023 neu in Deutschland zugelassen. Verglichen mit dem August 2022 waren das 2,7 Prozent oder genau 100 weniger. Doch nach den starken Sommermonaten Juni und Juli sind die 125er im Jahr 2023 insgesamt weiterhin im Plus: 25.301 Neuzulassungen in Deutschland von Januar bis August 2023, das sind 3,2 Prozent oder fast 800 mehr als im Vorjahreszeitraum (24.507).