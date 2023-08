In diesem Artikel: Honda bleibt Marktführer, knapp vor Yamaha

Wieder mehr 125er von KTM, Aprilia und Suzuki

Weniger 125er aus China und Südkorea

KTM 125 Duke bleibt auf Rang 1

Die Top 20 der Leichtkrafträder für A1 und B196

Fazit

4.115 Leichtkrafträder bis 125 Kubik und 15 PS (11 kW) wurden im Juli 2023 neu in Deutschland zugelassen. Im Vergleich zum Juli 2022 waren das 6,8 Prozent oder 261 Stück mehr. Nach den starken Sommermonaten Juni und Juli sind die 125er im Jahr 2023 stabil im Plus: 21.701 Neuzulassungen in Deutschland von Januar bis Juli 2023, das sind 4,3 Prozent oder 887 Stück mehr als im Vorjahreszeitraum. Von Januar bis Mai 2023 betrug das Plus noch magere 0,4 Prozent, von Januar bis Juni 2023 waren es bereits plus 3,7 Prozent.

Honda bleibt Marktführer, knapp vor Yamaha Von der positiven Entwicklung im Leichtkraftrad-Geschäft profitieren vor allen anderen Herstellern die beiden etablierten japanischen Marken Honda und Yamaha. Sowohl im Monat Juli als auch im Zeitraum Januar bis Juli 2023 kommen Honda und Yamaha zusammen auf über 30 Prozent, also ungefähr ein Drittel Marktanteil. Also ist in diesem Jahr ungefähr jede dritte neu in Deutschland zugelassene 125er entweder eine von Honda oder eine von Yamaha. Dabei bleibt Marktführer Honda mit 16,1 Prozent Marktanteil knapp vor Yamaha mit 14,2 Prozent Marktanteil (Januar bis Juli 2023).

Wieder mehr 125er von KTM, Aprilia und Suzuki Auffällig im Plus ist KTM mit genau 2.000 neu zugelassenen 125ern in Deutschland von Januar bis Juli 2023 (Vorjahreszeitraum: 1.722). Damit liegt die Marke KTM auf Rang 4 hinter Aprilia auf Rang 3, mit 2.406 neuen 125ern (Vorjahreszeitraum: 2.330). Einen riesigen Schritt nach vorn macht Suzuki bei den Leichtkrafträdern: 1.142 Neuzulassungen sind es von Januar bis Juli. Im Vorjahreszeitraum kam Suzuki nur auf 86 Stück, wohl durch Lieferschwierigkeiten bedingt.

Weniger 125er aus China und Südkorea Deutlich Marktanteile verloren haben hingegen die 125er aus China, etwa die von Brixton oder von Tayo/Zontes sowie die 125er-Modelle von Hyosung aus Südkorea.

KTM 125 Duke bleibt auf Rang 1 Nach wie vor an der Spitze im 125er-Verkauf steht in Deutschland die KTM 125 Duke mit 1.701 Neuzulassungen von Januar bis Juli 2023. Dicht gefolgt von der Yamaha MT-125 auf Position 2 mit 1.543 Neuzulassungen und der Honda CB 125 R auf Position 3 mit 1.320 Neuzulassungen. Damit bleiben die Top 3 seit Juni unverändert. Die Top 20 von Januar bis Juli 2023 zeigen wir in der Bildergalerie.

Die Top 20 der Leichtkrafträder für A1 und B196 In der Einzelmonatsbetrachtung von Juli 2023 schob sich jedoch die Yamaha MT-125 – wie bereits im Juni 2023 – an der KTM 125 Duke vorbei auf Rang 1, mit genau 35 Neuzulassungen Vorsprung (334 zu 299). Weiterhin auf Rang 3: die Honda CB 125 R mit 280 Neuzulassungen im Juli. Die Top 20 der Leichtkrafträder für die Führerscheinklasse A1 ab 16 Jahren und die Pkw-Führerscheinerweiterung B196 im Monat Juli 2023 gibt’s hier in der Tabelle:

Top 20 Neuzulassungen 125er im Juli 2023 Rang Modell Neuzulassungen im Juli 2023 1 Yamaha MT-125 334 2 KTM 125 Duke 299 3 Honda CB 125 R 280 4 Beta RR 125 226 5 Aprilia SX 125 214 6 Brixton BX 125 204 7 Suzuki GSX-S 125 175 8 Honda CB 125 F 162 9 Yamaha YZF 125 159 10 Yamaha XSR 125 144 10 Zontes 125 (G1 und U) 144 12 Fantic Motard 125 139 13 Aprilia RS 125 96 14 Kawasaki Z 125 94 15 Hyosung GV 125 S Aquila 92 16 Honda MSX 125 88 17 Honda Dax 125 87 18 Benelli BN 125 85 19 Honda Monkey 125 74 20 Aprilia RX 125 70

