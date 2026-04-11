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Werkstatt-Ratgeber: Moto Morini 250 2c – Wie löse ich den festsitzenden Kolbenring?

Leserfragen aus der Werkstatt beantwortet
Moto Morini 250 2c mit festsitzendem Kolbenring

Inhalt von

Festsitzender Kolbenring nach langer Standzeit? Dr. Marcel Schoch erklärt, wie du den oberen Kolbenring mit Kriechölbad, Wärme und Geduld schonend löst – und wann neue Ringe oder ein neuer Kolben die bessere Wahl sind.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 11.04.2026
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Kolbenringe
Foto: Marcel Schoch

Rat und Hilfe für die Hobby-Oldtimer-Werkstatt gibt es von unserem MOTORRAD Classic-Schrauberspezialisten Dr. Marcel Schoch. Er erlernte die Grundlagen der Fahrzeugtechnik als Service-Mechaniker für BMW-Motorräder. Nach dem Studium der Technikgeschichte war er unter anderem als Konservator und Projektmanager in der Abteilung Landverkehr am Deutschen Museum in München tätig. Seit 2001 arbeitet er als freier Technik- und Wissenschaftsredakteur sowie Buchautor und ist ehrenamtlich als Prüfer für den Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e.V. tätig.

Leserfrage:

Ich habe mir eine Moto Morini 250 2c zugelegt. Das gute Stück stand die letzten 20 Jahre unbewegt auf der Terrasse des Vorbesitzers. Ich hatte massive Probleme, den vorderen Zylinder ...

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