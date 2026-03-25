Fühlt sich nach Motorrad an: Aprilia SR 400 GT Adventure-Roller im Test

Es gibt Roller – und dann gibt es den Aprilia SR GT 400. Mit 190 Millimetern Bodenfreiheit, einer Upside-Down-Gabel und einer Bremsscheibe von der Tuareg 660 stellt der italienische Hersteller die Messlatte in der Mittelklasse-Adventure-Scooter-Kategorie höher als je zuvor. Doch kann ein Roller wirklich Abenteuer bieten? Und für wen lohnt sich der SR GT 400? Wir haben ihn in Ligurien getestet – und waren überrascht, wie viel Motorrad in diesem Scooter steckt.

Kein aufgebohrter Kleiner: Ein völlig neuer Aprilia Der Aprilia SR GT 400 ist kein einfaches Big-Bore-Modell der kleineren 125er- oder 200er-Varianten. Stattdessen handelt es sich um eine komplette Neuentwicklung, die Aprilia als neues Topmodell der SR GT-Familie positioniert. Lediglich der 400er-Einzylinder mit 36 PS und 37,7 Newtonmeter Drehmoment ist aus anderen Modellen der Piaggio-Gruppe bekannt – etwa vom Beverly 400 oder dem MP3 400. Doch selbst dieser Motor wurde für den SR GT 400 noch einmal überarbeitet, um besser zum sportlichen Charakter des Rollers zu passen.

Das Ergebnis ist ein Scooter, der sich präziser, agiler und erwachsener anfühlt als die meisten Konkurrenten in dieser Klasse. Aprilia hat hier bewusst auf Fahrspaß und Dynamik gesetzt – und das merkt man von der ersten Fahrt an.

Design: Aprilia-DNA mit Rallye-Attitüde Schon der erste Blick verrät: Der SR GT 400 ist kein gewöhnlicher City-Roller. Die dreiteilige LED-Frontpartie erinnert an die legendäre Aprilia Caponord und verleiht dem Scooter eine markante, fast schon aggressive Optik. Besonders die Rallye-Version – inspiriert von der Tuareg 660 Rallye – setzt mit ihrer Lackierung und den grobstolligen Pirelli Scorpion Reifen noch einen drauf.

Doch der SR GT 400 überzeugt nicht nur durch sein Aussehen, sondern durch durchdachte Details. Die goldfarbenen Ausgleichsbehälter der Federbeine, die abgedeckte Gabelverkleidung (die sonst bei Rollern oft ein unschönes Loch freilässt) und der breite Adventure-Lenker unterstreichen den hochwertigen Anspruch. Selbst die verstellbare Windschutzscheibe, die sich in fünf Stufen einstellen lässt – sogar während der Fahrt –, zeigt, dass Aprilia hier an Praktikabilität und Komfort gedacht hat.

Fazit: Der SR GT 400 sieht nicht nur gut aus – er wirkt wertig, durchdacht und bereit für mehr als nur den Stadtverkehr.

Fahrwerk & Bremsen: Motorrad-Technik für mehr Fahrspaß Hier zeigt Aprilia, wo der SR GT 400 seine wahren Stärken hat: im Fahrwerk. Während viele Roller mit einfachen Teleskopgabeln und weichen Federn vorliebnehmen müssen, setzt der italienische Hersteller auf echte Motorrad-Technik. Die 41-Millimeter-Upside-Down-Gabel mit 120 Millimetern Federweg stammt aus dem gleichen Regal wie die Komponenten der Tuareg 660. Hinten arbeiten zwei Federbeine mit ebenfalls 120 Millimetern Federweg und einstellbarer Federvorspannung. Dazu kommt eine 300-Millimeter-Bremsscheibe vorn, gezügelt von einem radial montierten Vierkolben-Bremssattel – wieder ein Bauteil, das man eher von einer Enduro als von einem Roller kennt.

Das Ergebnis dieser Aufrüstung? Ein präzises, direktes Fahrgefühl, das sich fast wie das eines Motorrads anfühlt. Der SR GT 400 lenkt agil ein, bleibt bei höheren Geschwindigkeiten stabil und bietet dank der Pirelli Scorpion Reifen selbst auf nassem Asphalt guten Grip. Gleichzeitig schluckt das Fahrwerk Schlaglöcher und Bodenwellen ohne größeres Aufbäumen – ein Komfort, den man bei einem Roller in dieser Preisklasse nicht unbedingt erwartet.

Einziger Wermutstropfen: Die 190 Millimeter Bodenfreiheit sind zwar beeindruckend, doch der Hauptständer sitzt relativ tief. Wer zu ambitioniert über Bordsteine oder Schotter fährt, könnte schnell aufsetzen. Für den täglichen Einsatz in Stadt und Überland ist das jedoch kein echtes Problem.

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Motor & Fahrverhalten: Direkt, sportlich, alltagstauglich Der 400-Kubik-Einzylinder mag zwar kein Neuling im Piaggio-Konzern sein, doch im SR GT 400 entfaltet er sein volles Potenzial. Mit 36 PS und 37,7 Newtonmeter Drehmoment bietet er genug Power für zügiges Beschleunigen und entspanntes Überlandfahren – ohne das typische Zögern, das manche Roller bei der Gasannahme zeigen.

Besonders positiv fällt auf, dass die Variomatik direkt anspricht. Kein langes Warten, kein leeres Hochdrehen – hier gibt man Gas, und der Roller reagiert sofort. Das macht den SR GT 400 nicht nur in der Stadt zu einem agilen Begleiter, sondern auch auf der Landstraße zu einem sportlichen Tourenroller.

Auf kurvigen Straßen zeigt sich, wie gut das Fahrwerk und die Reifen harmonieren. Der Scooter bleibt stabil in Schräglage, die Bremsen dosieren präzise und das Windschild (in der höchsten Stufe) reduziert den Fahrtwind spürbar. Selbst bei Regen – und den gab es im Test reichlich – bleibt der SR GT 400 beherrschbar und sicher. Autobahn? Die haben wir im Test nicht ausprobiert, doch der Motor (bekannt aus dem Beverly 400) sollte ausreichend Reserven bieten. Mit Handschutz, breitem Lenker und gutem Sitzkomfort ist der SR GT 400 definitiv tourentauglich – selbst für längere Strecken.

Ausstattung: Praktisch, aber nicht perfekt Der SR GT 400 ist ein Allrounder, der keine überflüssigen Spielereien bietet, doch alles Nötige mitbringt. Unter der breiten Sitzbank findet sich ein großzügiges Stauraumfach, in das sogar ein Vollvisier-Helm passt. Dazu kommt ein USB-C-Anschluss im Handschuhfach und ein Keyless-Go-System, das den Schlüssel in der Tasche lässt.

Serienmäßig sind auch Handschützer verbaut – ein Detail, das auf längeren Touren für mehr Komfort sorgt. Die Traktionskontrolle (ATC Max) lässt sich in drei Stufen einstellen oder komplett abschalten, und auch das ABS hinten kann deaktiviert werden, falls man mal über Schotter oder Feldwege fährt.

Doch nicht alles ist perfekt. Das Display ist zwar gut ablesbar, doch die Menüführung wirkt träge, und die Animationen sind nicht besonders flüssig. Aprilia gibt das auch offen zu: "Wir investieren lieber in Chassis und Fahrwerk als in Displays." – und das ist nachvollziehbar, denn im Fahrbetrieb stört es kaum. Wer jedoch ein high-end Digital-Cockpit erwartet, könnte enttäuscht sein.

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Sitzposition & Komfort: Breiter Lenker, viel Platz, gute Ergonomie Mit 820 Millimetern Sitzhöhe ist der SR GT 400 weder zu hoch noch zu niedrig. Selbst mit 1,75 Meter Körpergröße hat unser Tester beide Füße flach am Boden und kann den Roller einfach dirigieren – ein Vorteil, besonders im Stadtverkehr oder beim Rangieren.

Der breite Adventure-Lenker gibt dem Fahrer ein motorradähnliches Gefühl und ermöglicht eine entspannte, aufrechte Sitzposition. Die gummierten Fußrasten bieten guten Grip, und die Sitzbank ist so breit, dass auch längere Fahrten kein Problem darstellen. Selbst der Soziusplatz ist nutzbar – auch wenn der SR GT 400 eher als Solo-Maschine konzipiert ist.

Fazit: Der Roller ist sowohl für kurze Stadtfahrten als auch für längere Touren geeignet – und das ohne Kompromisse beim Komfort.

Preis & Fazit: Ein fairer Deal mit viel Fahrspaß Der Aprilia SR GT 400 ist in Deutschland in zwei Varianten erhältlich: Standardversion: 7.500 Euro (in Schwarz glänzend, Grau matt oder Grau glänzend). Rallye-Version: 7.950 Euro (mit spezieller Lackierung und Connectivity-System)

Ist das gerechtfertigt? Auf jeden Fall. Denn der SR GT 400 bietet mehr als nur einen Scooter – er ist ein echter Adventure-Roller mit Motorrad-Genen. Die Upside-Down-Gabel, die hochwertigen Bremsen und das präzise Fahrwerk heben ihn deutlich von der Konkurrenz ab. Gleichzeitig bleibt er alltagstauglich, wendig und komfortabel.

Nachteile? Die gibt es kaum. Das Display könnte moderner sein, und der Hauptständer sitzt etwas tief – aber das sind kleine Macken angesichts des Gesamtpakets.