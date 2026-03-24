Die Top-5-Roller des Jahres: MOTORRAD-Leser wählen Vespa, Honda, Yamaha, Italjet

Fast ein Viertel aller Stimmen entfallen auf die 310er- GTS von Vespa. Was abermals unter Beweis stellt: An diesem Roller führt auch für die MOTORRAD-Leser und -Leserinnen kein Weg vorbei. Diese Klasse bleibt fest in italienischer Hand. Alle anderen streiten sich allenfalls um die Plätze dahinter, auf denen es aber auch 2026 nur wenig Bewegung gab.

1. Vespa GTS 310 mit 24,9 Prozent der Stimmen Die Vespa bleibt sich treu, auch in der 310-Version – der größten, die es je gab: als leichter, kompakter Stadtflitzer, der mit 25 PS dynamisch durch die City wuselt. Neben dem Basismodell tritt die brandneue "80th" (oben) an, in pastellgrüner Lackierung und mit Rädern im Look der ersten Vespa. Die Variante Super kommt mit einer doppelt bezogenen, von einem Keder umrahmten Sitzbank, die SuperSport bringt Connectivity serienmäßig mit, und das Flaggschiff SuperTech setzt zusätzlich auf ein Fünf-Zoll-TFT-Display.

2. Yamaha TMAX Tech MAX – mit 9,1 Prozent der Stimmen Aus Tech MAX wird jetzt Tech MAX+. Das "+" steht für Griff- und Sitzheizung sowie einen elektrisch um 95 mm verstellbaren Windschild. Davon abgesehen bleiben die Midsize-Edelscooter fast unverändert im Programm. Beiden Varianten gemein ist das riesige und beleuchtete Helmfach, das zwei Integralhelme plus X fasst. Der 300er-Single schiebt kräftig an und gibt sich kultiviert und sparsam. Die Traktionskontrolle wurde für feinfühligeres Ansprechen überarbeitet. Gestartet werden die XMäxe mittels Keyless-Go.

3. Italjet Dragster 700 – mit 8,6 Prozent der Stimmen Irre Ideen sind bei Italjet Programm. Wie dieser 700er-Roller mit Reihentwin, 68 PS, Fußschaltung, Kette, Gitterohrrahmen und feinem Fahrwerk. Unser anfangs skeptischer Tester war nach einem Landstraßentrip regelrecht schockverliebt:"Eine unvergleichliche Handlichkeit, dabei ein astreiner Brenner!" Weil die Limited Edition schon ausverkauft ist, legt Italjet im Januar eine Premium Edition nach, mit Akrapovič-Auspuff, Marzocchi-Fahrwerk, Brembo-Bremsen.

4. Vespa Primavera 125 – mit 7,1 Prozent der Stimmen Zum Modelljahr 2026 erhalten Vespa Primavera 125 und Vespa Sprint S mehrere Neuerungen: Bei den 125- und 150-Kubik-Versionen kommt erstmals eine hintere Scheibenbremse zum Einsatz, außerdem führt Vespa für die Modelle ein Keyless-System sowie ein neues digitales Full-LCD-Kombiinstrument ein. Sichtbar sind zudem die neuen 12-Zoll-Räder. Weitere Änderungen betreffen Details am Design und die Ausstattungs- und Farbpalette. Neben den Benzinmotoren mit 50, 125 und 150 Kubik Hubraum werden weiterhin elektrische Versionen angeboten, teils mit herausnehmbaren Akkus.

5. Honda ADV 350 – mit 6,5 Prozent der Stimmen Eine Rollerwelt ohne den Honda ADV 350? Unvorstellbar! Da das Konzept eines preisgünstigen Crossover-Rollers, der neben Stadt und Land auch noch die ein oder andere Schotterpiste bewältig, seit zig Jahren bestens aufgeht, bleibt der ADV 350 zum Vorjahr unverändert – schickes Fünf-Zoll-TFT-Display mit Honda RoadSync-Integration inklusive. Auch bei der Peripherie wagt Honda keine Experimente: 30PS, 186 Kilo Gewicht und komfortables Fahrwerk – passt! 2026 erstrahlt der Roller in drei neuen Farben.