Damit kommen zwei Jahrzehnte alte Unternehmen und ihre sehr starken Marken zusammen. 1923 wurde in Hollywood die Walt Disney Company gegründet, und 1928 betrat Micky Maus (englisch: Mickey Mouse) die internationale Comic-Bühne. 1946 präsentierte Piaggio den ersten Roller namens Vespa (deutsch: Wespe).

2023, zum 100. Jubiläum der Walt Disney Company, soll es die aktuelle Vespa Primavera als Mickey Mouse Edition geben. Das kündigte Piaggio am 21. Juni an. Wesentliche Erkennungsmerkmale dieses Sondermodells sind die für Micky Maus typischen Farben, von den schwarzen Rückspiegel-"Ohren" über rote Bereiche im mittleren "Hosen"-Bereich bis hin zu den "Schuh"-gelb markierten Rädern samt Vorderradabdeckung.

Farben, Dekor und Signatur von Micky Maus

Weitere spezifische Details enthält das Dekor der Mickey Mouse Edition, mit Abbildungen der beliebten Comic-Figur an den hinteren Seitenverkleidungen, an der Frontverkleidung sowie dazwischen im Beinbereich. Zudem wird das Sitzpolster der Vespa Primavera seitlich mit eingeprägter Signatur der weltberühmten Maus versehen. Obendrein soll ein dazu passender, also ähnlich gestalteter Helm als Originalzubehör angeboten werden.