Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Alle MRD+ Artikel
Top Werkstätten
MotorräderMenü aufklappen
BekleidungMenü aufklappen
ZubehörMenü aufklappen
Technik
ReisenMenü aufklappen
RatgeberMenü aufklappen
Sport & SzeneMenü aufklappen
Club
Markt
Zur Startseite
Motorräder
Roller

Spektakulärer neuer Retro-Roller: Italjet Roadster 400 mit Achsschenkellenkung

Italjet Roadster 400 neu für 2026
Spektakulärer Retro-Roller mit Achsschenkellenkung

Italjet überraschte zur EICMA 2025 mit einem neuartigen Konzept im spektakulären Retro-Look: Nicht Dragster, sondern Roadster heißt der starke 400er mit Achsschenkellenkung.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 06.11.2025
Als Favorit speichern
Italjet Roadster 400 (EICMA 2025)
Foto: Italjet

Als neoklassisch konzipiertes Retro-Modell positioniert der italienische Roller-Hersteller Italjet den neuen Roadster neben seinen modernen Dragster-Modellen. Und als gelungene Überraschung erschien zur EICMA 2025 der erste Italjet Roadster, ein 400er.

Italjet Roadster 400 mit 41,5 PS für die A2-Klasse

Als Antrieb für den Italjet Roadster 400 kommt ein wassergekühlter Viertakt-Einzylinder-Motor mit genau 394 Kubik und 4 Ventilen zum Einsatz. Bei 7.500/min kommt er angeblich auf 41,5 PS (31 kW) Spitzenleistung, und die gelangt Roller-typisch per stufenloser Variomatik (CVT) direkt ans Hinterrad. Eine Schlupfregelung sichert beim Beschleunigen ab.

Retro-Roller mit aufwendigem Achsschenkel-Fahrwerk

Für Italjet typisch ist die exotische Vorderradführung per Achsschenkellenkung, und für den Italjet Roadster 400 ist diese aufwendige Konstruktion neu arrangiert worden. Bezeichnung: Dynamic Linkage Articulated Steering (DLAS).

Gitterrohrrahmen aus Stahl, Schwingen aus Aluminium

Sowohl der Achsschenkel als auch die Lenkung des Italjet Roadster 400 sind mitsamt den radialen Bremszangen-Aufnahmen ansehnlich aus Aluminium gefertigt. Das dazugehörige, einstellbare Federbein von Öhlins ist zentral am Gitterrohrrahmen aus Stahl positioniert.

Komponenten von Öhlins und Nissin

Ein weiteres, ebenfalls einstellbares Öhlins-Federbein stützt die Aluminium-Schwinge am Heck des Italjet Roadster 400 ab. Nissin liefert die Bremszangen für die insgesamt 3 Scheiben, allesamt von einem ABS überwacht. Die Reifenformate der schlauchlos eingespeichten Räder: 120/70-13 vorn, 150/70-13 hinten.

Weitere technische Daten

Werksangabe zum Fahrzeug-Gesamtgewicht des Italjet Roadster 400 sind 151 Kilogramm, allerdings ohne Sprit im schwerpunktgünstig zentralen 12-Liter-Tank. Leicht zugänglich erscheinen jedenfalls die 79 Zentimeter Sitzhöhe.

Retro-Scooter mit modernen Details

Moderne Details am Retro-Roller Italjet Roadster 400 sind die LED-Leuchten mit Tagfahrlicht und das ebenfalls klassisch-runde TFT-Display. Griffheizung soll als Originalzubehör verfügbar sein, und die Inspektionsintervalle fallen mit 15.000 Kilometer (oder 12 Monate) fortschrittlich großzügig aus.

Italjet Roadster 400 kommt 2026 – und der Preis?

Ab 7.500 Euro soll der Italjet Roadster 400 zu haben sein, als Auslieferungsbeginn ist September 2026 geplant – auch für Deutschland.

Mehr zum Thema EICMA