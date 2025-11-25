300-km/h-Dauerbrenner neu aufgelegt: Suzuki Hayabusa Special Edition 2026

Zuerst erschien der 2026er-Jahrgang der Suzuki Hayabusa bereits Mitte November 2025 in Großbritannien, im Rahmen der Messe Motorcycle Live (NEC Birmingham). Auf dem europäischen Festland erfolgen die offiziellen Ankündigungen wohl erst im Dezember, doch MOTORRAD zeigt die Hayabusa-News schon vorab.

Laut Suzuki UK bekommt die Suzuki Hayabusa für 2026 nicht nur neue Farben verpasst, sondern zudem Feintuning an der Elektronik. In allen Fahrmodus-Einstellungen sei die Drehmomententfaltung aus niedrigen Drehzahlen heraus künftig noch etwas stärker. Dabei bleiben die urgewaltigen Eckdaten unverändert: Reihenvierzylinder-Motor mit 1.340 Kubik, maximal 150 Nm sowie 190 PS. Und, obligatorisch: um 300 km/h Topspeed.

Übrigens Als die Ur-Version der Suzuki Hayabusa erschien, als GSX 1300 R im Jahr 1999, war sie das erste Serien-Motorrad mit über 300 km/h Höchstgeschwindigkeit. Entsprechende Schlagzeilen machte sie damals über die Fachmedien hinaus.

Elektronik-Feintuning und leichte Lithium-Ionen-Batterie

Als weiteres Elektronik-Update für die Suzuki Hayabusa nennt Suzuki UK die neue Software für den Tempomat. Dessen Einstellung soll künftig auch bei Gangwechseln (mit Quickshifter) aufrechterhalten bleiben. Ebenfalls weiter optimiert sei die Funktion der Launch Control, und als Batterie kommt ab 2026 ein deutlich leichterer Lithium-Ionen-Akku zum Einsatz. Trotzdem bleibt das Gesamtgewicht der Hayabusa unverändert bei stolzen 264 Kilogramm (fahrbereit mit vollem 20-Liter-Benzintank).