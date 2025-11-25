Markenverzeichnis öffnen
300-km/h-Dauerbrenner neu aufgelegt: Suzuki Hayabusa Special Edition 2026

Suzuki Hayabusa 2026 & Special Edition
300-km/h-Dauerbrenner wieder neu aufgelegt

Ein weiterer Jahrgang der Suzuki Hayabusa ist unterwegs. Für 2026 bekommt das legendäre Speedbike Elektronik-Updates, neue Farben – und eine Special Edition.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 25.11.2025
Suzuki Hayabusa 2026
Foto: Suzuki

Zuerst erschien der 2026er-Jahrgang der Suzuki Hayabusa bereits Mitte November 2025 in Großbritannien, im Rahmen der Messe Motorcycle Live (NEC Birmingham). Auf dem europäischen Festland erfolgen die offiziellen Ankündigungen wohl erst im Dezember, doch MOTORRAD zeigt die Hayabusa-News schon vorab.

Die Updates für die Suzuki Hayabusa 2026

Laut Suzuki UK bekommt die Suzuki Hayabusa für 2026 nicht nur neue Farben verpasst, sondern zudem Feintuning an der Elektronik. In allen Fahrmodus-Einstellungen sei die Drehmomententfaltung aus niedrigen Drehzahlen heraus künftig noch etwas stärker. Dabei bleiben die urgewaltigen Eckdaten unverändert: Reihenvierzylinder-Motor mit 1.340 Kubik, maximal 150 Nm sowie 190 PS. Und, obligatorisch: um 300 km/h Topspeed.

ÜbrigensAls die Ur-Version der Suzuki Hayabusa erschien, als GSX 1300 R im Jahr 1999, war sie das erste Serien-Motorrad mit über 300 km/h Höchstgeschwindigkeit. Entsprechende Schlagzeilen machte sie damals über die Fachmedien hinaus.

Elektronik-Feintuning und leichte Lithium-Ionen-Batterie

Als weiteres Elektronik-Update für die Suzuki Hayabusa nennt Suzuki UK die neue Software für den Tempomat. Dessen Einstellung soll künftig auch bei Gangwechseln (mit Quickshifter) aufrechterhalten bleiben. Ebenfalls weiter optimiert sei die Funktion der Launch Control, und als Batterie kommt ab 2026 ein deutlich leichterer Lithium-Ionen-Akku zum Einsatz. Trotzdem bleibt das Gesamtgewicht der Hayabusa unverändert bei stolzen 264 Kilogramm (fahrbereit mit vollem 20-Liter-Benzintank).

Neue Farben und neue Hayabusa Special Edition

Zwei neue Farbvarianten der Suzuki Hayabusa sind für 2026 angekündigt: Schwarz mit dunkelroten Akzenten und Weiß mit blauen Akzenten. Obendrein wird es ab Dezember 2025 eine neue Special Edition geben, in Blau ("Pearl Vigor Blue") mit weißem Dekor. Die weißen Dekor-Elemente erstrecken sich hierbei über Tank und Heckbürzel mitsamt Sozius-Abdeckung. Details für Kenner und Sammler sind die schwarzen statt silberfarbenen Teile an der 4-in-2-Abgasanlage der Special Edition.

Wann kommt die Suzuki Hayabusa 2026 nach Deutschland? Preis?

In Großbritannien kostet die Suzuki Hayabusa 2026 ab 18.599 Britische Pfund, umgerechnet circa 21.100 Euro. Die Special Edition kostet 18.999 Britische Pfund, umgerechnet circa 21.500 Euro. Zu Verfügbarkeit und Preisen hierzulande machte Suzuki Deutschland bisher keine Angaben. 2025 kostet die Hayabusa in Deutschland ab 18.800 Euro.

Fazit

