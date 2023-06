Qianjiang übernahm bereits 2005 die italienische Motorradmarke Benelli und trat 2023 als chinesischer Partner von Harley-Davidson in Erscheinung. Die neuen Einsteiger-Harleys X 350 und X 500 werden von Qianjiang in China produziert. Doch in die Eigenmarke QJMotor, die inzwischen in Europa präsent ist, wird ebenfalls kräftig investiert.