300-km/h-Dauerbrenner unter 20.000 Euro: Suzuki Hayabusa 2026 & Special Edition

Zuerst erschien der 2026er-Jahrgang der legendären Suzuki Hayabusa bereits Mitte November 2025 in Großbritannien, im Rahmen der Messe Motorcycle Live (NEC Birmingham). Auf dem europäischen Festland erfolgten die offiziellen Ankündigungen später, in Deutschland erst Ende Januar 2026.

Technische Daten und Updates für die Suzuki Hayabusa 2026 Für 2026 bekommt die Suzuki Hayabusa nicht nur neue Farben verpasst, sondern zudem Feintuning an der Elektronik. In allen 3 Fahrmodus-Einstellungen mit 10-stufig variabler Schlupfregelung sei die Drehmomententfaltung aus niedrigen Drehzahlen heraus künftig noch etwas stärker. Dabei bleiben die urgewaltigen Eckdaten trotz Euro 5+ unverändert: Reihenvierzylinder-Motor mit 1.340 Kubik, maximal 150 Nm sowie 190 PS (140 kW). Und, obligatorisch: um 300 km/h Topspeed.

Übrigens Als die Ur-Version der Suzuki Hayabusa erschien, als GSX 1300 R im Jahr 1999, war sie das erste Serien-Motorrad mit über 300 km/h Höchstgeschwindigkeit. Entsprechende Schlagzeilen machte sie damals – auch über die Fachmedien hinaus. Elektronik-Feintuning für das legendäre Speedbike Als weiteres Elektronik-Update für die Hayabusa nennt Suzuki die neue Software für den Tempomat. Dessen Einstellung soll künftig auch bei Gangwechseln (mit Quickshifter) aufrechterhalten bleiben. Ebenfalls weiter optimiert sei die Funktion der 3-stufig variablen Launch Control. Schräglagensensibles ABS hat das schnelle Großkaliber von Suzuki schon länger an Bord.

Leichte Lithium-Ionen-Batterie Als Batterie kommt bei der Suzuki Hayabusa ab 2026 ein deutlich leichterer Lithium-Ionen-Akku von ELIIY Power zum Einsatz. Damit liegt das Gesamtgewicht allerdings nur wenig verändert bei stattlichen 262 Kilogramm (Special Edition: 258 kg), fahrbereit mit vollem 20-Liter-Benzintank.

Neue Farben und neue Special Edition 3 neue Farbvarianten der Suzuki Hayabusa sind für 2026 angekündigt: Schwarz mit dunkelroten Akzenten, Weiß mit blauen Akzenten und Grau mit goldenen Akzenten. Obendrein gibt es 2026 eine neue Special Edition in Blau ("Pearl Vigor Blue") mit weißem Dekor. Die weißen Dekor-Elemente erstrecken sich hierbei über Tank und Heckbürzel mitsamt Sozius-Abdeckung. Details für Kenner und Sammler sind die schwarzen statt silberfarbenen Teile an der 4-in-2-Abgasanlage der Special Edition. Alle Farben und Details zeigen wir oben in der Bildergalerie.

Suzuki Hayabusa 2026 – die Preise in Deutschland In Deutschland kostet die Suzuki Hayabusa 2026 ab 19.390 Euro. Auch die Special Edition bleibt unter 20.000 Euro, sie kostet in Deutschland 19.890 Euro. Zuletzt, 2025, kostete die Suzuki Hayabusa in Deutschland ab 18.800 Euro.