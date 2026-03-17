Trotz Upgrade unter 10.000 Euro: Neue Triumph Daytona 660

Mit genau 95 PS (70 kW) bei 11.250/min reizt der Reihendreizylinder-Motor der Triumph Daytona 660 seit dem Jahrgang 2024 das Limit für die A2-Drossel-Option maximal aus. Dazu bekommt das aktuell sportlichste Modell von Triumph für 2026 einige Updates und Upgrades verpasst.

Neu: einstellbare Upside-down-Gabel von Showa für die Triumph Daytona 660 Vor allem ist die Vorderradaufhängung der Triumph Daytona 660 ab dem Modelljahr 2026 einstellbar. Sowohl die Druckstufe als auch die Zugstufe der Dämpfung lässt sich an der "SFF-Big-Piston-Upside-down-Gabel" von Showa variieren. Am hinteren Federbein, ebenfalls von Showa, bleibt es indes bei der Einstellbarkeit der Federvorspannung.

Neu: Schaltassistent als Grundausstattung Zur erweiterten Grundausstattung der Triumph Daytona 660 gehört ab 2026 auch der Schaltassistent zum flotten Sortieren der 6 Gänge, auf und ab, ohne Ziehen des Kupplungshebels.

Neu: Fußbremshebel und Metzeler M9RR Auf der anderen, rechten Seite der Triumph Daytona 660 neu ist der Fußbremshebel aus klar eloxiertem Aluminium. Eher nebensächlich erscheint die neue Erstbereifung ab 2026: supersportliche Metzeler M9RR, laut Triumph besonders "gripstark".

Technische Daten unverändert: 95 PS und 201 kg fahrbereit Unverändert bleiben 2026 die wesentlichen Eckdaten der Triumph Daytona 660. Neben dem Hubraum (genau 660 Kubik) und der Leistung (maximal 95 PS/70 kW) des Triples gilt das ebenso für das Stahl-Chassis, Räder und Bremsen sowie für die Sitzhöhe (81 Zentimeter) und das Gesamtgewicht (201 kg, fahrbereit mit gefülltem 14-Liter-Benzintank).

Neue Triumph Daytona 660 – Farben und Preis für 2026 Im April 2026 soll die neue Triumph Daytona 660 in den Handel kommen, in Deutschland ab 9.995 Euro (inklusive 4 Jahre Garantie). Drei Farbvarianten stehen zur Auswahl: "Sapphire Black" (Schwarz), "Aluminium Silver/Sapphire Black" (Silbergrau mit Schwarz) und "Cosmic Yellow/Sapphire Black" (Gelb mit Schwarz) – jeweils mit Akzenten in "Diablo Red" (Rot).