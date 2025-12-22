Weltmeister-Replica mit 218,5 PS: Ducati Panigale V4 Marquez Limited Edition

Marc Marquez hat sich und Ducati in der MotoGP-Saison 2025 erneut den Weltmeister-Titel erkämpft. Würdiger Anlass, um eine spezielle Limited Edition aufzulegen: die Panigale V4 Marquez 2025 World Champion Replica.

Ducati Panigale V4 Marquez 2025 World Champion Replica Limitiert auf 293 Exemplare weltweit ist die Ducati Panigale V4 Marquez 2025 World Champion Replica Sammlerstück und hochpotentes Superbike – mit Straßenzulassung. Extreme Eckdaten sind 218,5 PS (160,7 kW) bei 13.500/min und 186,5 Kilogramm (ohne Sprit). Hierfür kommt reichlich Carbon zum Einsatz, sogar die Räder sind aus dem leichten Material gefertigt – umso besser für messerscharfes Handling.

Limited Edition mit 218,5 PS bei 186,5 kg Als solche zu erkennen ist die Ducati Panigale V4 Marquez 2025 World Champion Replica am speziellen Dekor auf der markentypisch roten Verkleidung, mitsamt Sponsoren-Stickern. Vorbild: Marc Marquez‘ Werksrenner, die Ducati Desmosedici GP25. Dazu signiert der Weltmeister für jedes einzelne Exemplar die Tankabdeckung.

Startnummer 93 auf der Verkleidung und auf der Holzkiste Marquez Startnummer 93 prangt nicht nur auf der Verkleidungsfront, sondern zudem auf der speziellen Holzkiste, in der die Ducati Panigale V4 Marquez 2025 World Champion Replica geliefert wird. Alle speziellen Details dieser Limited Edition zusammengefasst:

Spezielle Details der Ducati Panigale V4 MM93 Replica Replica-Lackierung der offiziellen Desmosedici GP25 von Marquez aus dem Ducati Lenovo Team

Originalsignatur von Marc Marquez auf der Tankabdeckung

Alcantara-Sitzbank

Corner-Sidepods

Trockenkupplung STM Evo SBK

obere Gabelbrücke aus dem Vollen gefräst, mit Modellbezeichnung und Nummer

spezielle Startanimation im Display beim Einschalten, inklusive Motorradnummer

spezieller Aluminium-Einsatz am Zündschlüssel, inklusive Motorradnummer

einstellbare Fahrerfußrasten, aus dem Vollen gefräst

PRO+ Frontbrems-Paket: Brembo 2 x Ø 338,5 x 6,2 mm T-Drive Bremsscheiben, Brembo GP4 Sport Production Bremssättel aus dem Vollen gefräst mit Titan-Anodisierung, Brembo MCS 19.21 Bremspumpe mit Brembo Remote Adjuster

typgenehmigter Akrapovic-Schalldämpfer mit spezifischem Mapping (nur EU-Spezifikation)

Carbon-Komponenten: Räder, hinterer Spritzschutz, Kettenschutz, Fersenschützer, Schwingenabdeckungen, Hitzeschild der Abgasanlage, Generatordeckel

GPS-Modul Spezielles Original-Zubehör personalisierte Holzkiste für den Versand

Echtheitszertifikat

spezielle Motorradabdeckung

Sonderbox für zusätzliche Ausstattungskomponenten

zusätzliche Fahrersitzbank ohne Alcantara

Racing-Tankdeckel aus Aluminium, aus dem Vollen gefräst (ohne Straßenzulassung)

Carbon-Luftkanäle zur Kühlung der vorderen Bremsen (ohne Straßenzulassung)

Kit zur Demontage des Kennzeichenhalters (ohne Straßenzulassung)

offene Trockenkupplungsdeckel aus Carbon (ohne Straßenzulassung)

Ducati Panigale V4 Marquez 2025 World Champion Replica – Verfügbarkeit und Preis "Händler kontaktieren", mehr als diese rote Schaltfläche auf der Ducati-Homepage liegt bisher nicht an offiziellen Informationen vor zu Verfügbarkeit und Preis der Ducati Panigale V4 Marquez 2025 World Champion Replica. In den USA kursieren 93.000 US-Dollar als Preis, entsprechend circa 79.000 Euro. Und jeder stolze Käufer eines der 293 Exemplare soll im Laufe der MotoGP-Saison 2026 noch stolzer gemacht werden: Ducati stellt jeweils ein persönliches Treffen mit Marc Marquez in Aussicht.