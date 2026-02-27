Nur 145 Kilo für 9.990 Euro: DAB 1, die „Elektro-125er“ aus Frankreich

Erstmals im Jahr 2021 stellte das französische Unternehmen DAB Motors sein elektrisches Concept-E vor. 2023 stieg Peugeot Motocycles ein, und 2024 erschien die DAB 1. Allerdings war die erste "Alpha"-Version der DAB 1 auf 400 Exemplare limitiert und für jeweils 14.900 Euro umso exklusiver.

DAB 1 ab 2026 und ab 9.990 Euro 2026 bietet DAB Motors die neue Standard-Version der DAB 1 an, unlimitiert und deutlich preisgünstiger: ab 9.990 Euro. Sparpotenzial gab’s laut Hersteller beim Verzicht auf Carbon, Alcantara und vielfache Einstellmöglichkeiten.

Elektro-Motor mit 23 kW (31 PS) für nur 145 kg Mit 23 kW (31 PS) elektrischer Spitzenleistung und bis zu 395 Nm Drehmoment am Hinterrad soll die angeblich 145 Kilogramm leichte DAB 1 auf bis zu 120 km/h beschleunigen. Und das leise, ohne Auspuffgeräusche, ohne Schaltvorgänge, mit Zahnriemen-Endantrieb. Die Modus-Auswahl erstreckt sich von "Eco" über "Street", "Sport" und "Nitrous" bis hin zu "Reverse" (langsamer Rückwärtsgang zum Rangieren).

Formal als "125er" für A1 und B196 Da die formale Dauer-Nennleistung der DAB 1 unter 11 kW (15 PS) liegt, ist sie in Europa mit Führerscheinklasse A1 ab 16 Jahren nutzbar. Oder mit einer Pkw-Führerscheinerweiterung (in Deutschland B196).

3 Stunden laden für bis zu 150 km Während der Fahrt rekuperiert die DAB 1, gewinnt also laufend beziehungsweise rollend elektrische Energie zurück. 150 Kilometer sind als maximal mögliche Reichweite versprochen, bei City-Tempo. Im Mischbetrieb, also mit schnelleren Etappen, sollen es immer noch 120 Kilometer sein. Dafür hat das elektrische System 72 Volt Betriebsspannung und das integrierte Akku-Pack mit Lithium-Ionen-Zellen 7,1 kWh Kapazität. Herstellerangabe zur Ladedauer sind 3 Stunden (von 20 auf 100 Prozent).

Schlankes Supermoto-Fahrwerk Trotz des modernen Konzepts und Designs ist das Fahrwerk der DAB 1 konventionell im Supermoto-Stil aufgebaut: mit Stahlrohr-Doppelschleifenrahmen, Aluminium-Zweiarmschwinge samt Zentralfederbein und Upside-down-Telegabel. Kayaba (KYB) liefert die Fahrwerkskomponenten zu, Brembo die Bremsen. Vorn und hinten bremst die DAB 1 mit den beiden Handhebeln, jeweils ABS-überwacht. Die Reifenformate an den klassischen Drahtspeichenrädern: 120/70 R 17 vorn, 150/60 R 17 hinten.

Technische Daten, Ausstattung und Details Nicht nur elektrisch, sondern auch elektronisch modern ist die DAB 1 mit LED-Leuchten, kompaktem Digital-Display (LCD) und schlüssellosem Start per PIN-Code. Zur Grundausstattung gehören ein Ladekabel und eine spezielle Werkzeug-Box von Bosch.

DAB 1 – Verfügbarkeit und Preis 2026 Seit Ende Februar 2026 nimmt DAB Motors Bestellungen für die DAB 1 an. Alternativ zum Kauf (ab 9.990 Euro) ist Leasing möglich (für 199 Euro monatlich). Und für die ersten 50 Bestellungen in Europa verspricht DAB Motors kostenfreie Lieferung nach Hause. Farben und diverse Ausstattungsoptionen sind vielfältig konfigurierbar.