Suzuki senkt den Preis: V-Strom 800 wird günstiger

Mit den neuen 800er-Modellen begann bei Suzuki eine neue Zeitrechnung. Nicht nur technisch ging es voran, leider auch preislich. Suzuki kam ab vom lange gelebten "Viel Leistung zu kleinen Preisen", hin zu "Viel Leistung, zu selbstbewussten Preisen".

Und trotz teils sehr guten Testergebnissen bei MOTORRAD, war die V-Strom 800 für Suzuki bisher kein Markterfolg. Bis November 2025 wurden nur 432 Stück in Deutschland neu zugelassen, wobei in der Summe die V-Strom und die 21-Zoll-Version DE kumuliert sind. Beide unterschieden sich 2025 nur um 1.0000 Euro im Preis und das ändert Suzuki für 2026 deutlich.

Neue Suzuki V-Strom 800 wird günstiger Von 10.800 Euro auf 10.390 Euro senkt Suzuki den Listenpreis der V-Strom 800 für 2026, ohne etwas an der Maschine zu ändern. Im Gegenteil: Durch die 3 neuen Farben wertet Suzuki die 19-Zoll-V-Strom sogar etwas auf, so nähert sie sich optisch der DE an.

Technisch weiter stark Technisch ändert Suzuki an der V-Strom 800 für 2026 nichts. Der Twin mit 776 Kubik leistet die bekannten Werte von 84 PS bei 8.500/min und die liebgewonnenen 76 Nm bei 6.800/min. Von der DE unterscheidet sich die V-Strom erneut durch die Wahl eines kleineren Vorderrads in 19 Zoll statt 21 Zoll, bereift in 110/80 R 19. Hinten verbaut Suzuki einen Reifen in 150/70 R 17 und die 231 Kilo fahrfertiges Gewicht zeigt die Waage ebenfalls, wie bekannt, an.

In diesen Farben ist die V-Strom zu haben Für das Modelljahr 2026 bietet Suzuki die V-Strom in 3 neuen Lackvarianten. In Candy Daring Red, Metallic Mat Black sowie Oort Gray. Alle Varianten sind ab sofort zu haben und kosten unabhängig von der Farbe 10.390 Euro plus Nebenkosten.