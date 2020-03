Honda CT 125 Super Cub im Scrambler-Look auch für Europa

Honda tituliert die Super Cub-Scrambler CT 125 noch als Konzeptfahrzeug. Was es auf dem ersten Bild zu sehen gibt, wirkt aber schon sehr serienreif. Die technische Basis für die CT 125 liefert die legendäre 125er Super Cub. Die wurde für das CT-Konzept allerdings deutlich umgestrickt.

Klassische Scrambler-Attribute

Auf den Drahtspeichenfelgen wurden grobstollige Pneus montiert. Der Auspuff mit gelochtem Hitzeabschirmblech verläuft rechtsseitig hochgelegt knapp unter dem Einzelsitz. Hinter diesem wartet ein großer, robuster Träger auf Gepäck. Motorschutzbügel rahmen den 125er Viertakt-Single mit seinem ebenfalls hochgelegten Ansaugtrakt ein. Die komplette Verkleidung der Honda Super Cub ist verschwunden. Die Telegabel trägt klassische Faltenbälge und einen kleinen Vorderradkotflügel sowie einen mattschwarz eingefassten Rundscheinwerfer. Der Pilot dirigiert die Honda CT 125 über einen hochgekröpften Rohrlenker mit Mittelstrebe.

CT 125 auf dem Sprung nach Europa

Honda

Auch der hintere Kotflügel der Super Cub wurde eingedampft, der Kettenkasten entfernt, dafür aber das Hinterrad mit einer Scheibenbremse bestückt. Die Honda CT 125 wirkt perfekt und dürfte als Serienmodell bestimmt nicht mehr lange auf sich warten lassen. Wie jetzt beim europäischen Patentamt aufgetauchte Designzeichnungen zeigen, plant Honda offenbar, die CT125 auch in Europa anzubieten. Damit würde die Honda Super Cub C125 noch eine Offroad-Schwester bekommen. Der Preis der CT dürfte auf dem gleichen Niveau liegen – also bei rund 3.700 Euro.

Bereits in den 60ern hatte Honda mit den Trial Cub-Modellen entsprechende SuperCub-Ableitungen recht erfolgreich im Programm. In Australien läuft die ganz ähnlich gestaltete CT 110 schon lange als Postie-Bike – also als Dienstfahrzeug für die Post.