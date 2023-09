Überdies leistet Kove sich eine ordentliche Portion Extravaganz: Einarmschwinge und Drahtspeichenräder – schlauchlos eingespeicht – sind mehr als Standard, zumal in dieser Klasse. Aufgehängt sind diese Räder mit einer Upside-down-Telegabel und einem Zentralfederbein, vorn bereift im Format 110/70-17, hinten 150/60-17. Am Vorderrad wird mit einer 320er-Scheibe gebremst, am Hinterrad mit einer 240er-Scheibe, jeweils vom ABS überwacht. Mit 1.390 Millimeter Radstand, 65,5 Grad Lenkkopfwinkel und 95 Millimeter Nachlauf ist die 321F auf leichtes Handling getrimmt.

Kove 321F Cafe ab umgerechnet circa 3.100 Euro

So attraktiv wie das Design der Kove 321F Cafe ist ihr erstaunlich günstiger Preis. In China kam sie im September 2023 ab 24.300 Yuan, umgerechnet circa 3.100 Euro, in den Handel. Inklusive TFT-Farbmonitor und LED-Leuchten rundum. Ob die 321F nach Europa kommt, und was sie gegebenenfalls in Euro kosten würde, ist bisher nicht bekannt. 2023 begann Kove mit dem Aufbau eines Händlernetzes in Italien, für andere europäische Länder, auch Deutschland, ist das ebenfalls geplant.