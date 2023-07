QJMotor SRK 125 S: 125er mit 15 PS im Alu-Rahmen für 3.399 Euro

LED, TFT und USB an der 125er

QJMotor ist die Eigenmarke der großen chinesischen Qianjiang-Gruppe unter dem Dach des Geely-Konzerns, zu der unter anderem die ursprünglich italienische Motorradmarke Benelli gehört. In Europa und in Deutschland ist QJMotor mit Importeur samt Händlernetz vertreten. Bisher gibt es Motorräder mit 125 bis 700 Kubik von QJMotor.

QJMotor SRK 125 S ab 2023

Seit Juli 2023 bietet QJMotor die SRK 125 S in Deutschland an. Dabei handelt es sich um ein modernes, sportliches Naked Bike für die europäische Kategorie der Leichtkrafträder, fahrbar mit Führerscheinklasse A1 ab 16 Jahren sowie mit Pkw-Führerscheinerweiterung, in Deutschland B196.