Starke neue Motoren ab 2026: Boxer, V3, V4, VR5 und 6-Zylinder

Äußerst vielfältig und teils höchst erstaunlich sind die neuen Motorrad-Antriebe, die ab 2026 in Serienmodellen zu erwarten sind. MOTORRAD zeigt die faszinierende aktuelle Motor-Technik mitsamt raffinierten Details. In alphabetischer Reihenfolge beginnen wir mit BMW – Bayerische Motoren Werke:

BMW F 450 – neuer A2-Twin mit 48 PS 2026 kommt die lange angekündigte BMW F 450 GS in den Handel. Die Enduro ist das erste F 450-Modell mit dem neu entwickelten Motor. Genau genommen hat der wassergekühlte Reihenzweizylinder nicht 450, sondern 420 Kubik. Trotzdem reizt er das A2-Limit mit 48 PS (35 kW) bei 8.750/min voll aus. Technische Spezialität – erstmals bei einem Reihenzweizylinder – ist der Hubzapfenversatz: 135 Grad. Damit ergeben sich diese ungleichmäßigen Zündabstände: 225 und 495 Grad.

Dieser extravagante Puls prägt den Motorcharakter mitsamt Klangbild. Eine weitere Besonderheit des F 450-Twins ist die Easy Ride Clutch (ERC), eine automatische Fliehkraftkupplung von Zulieferer F.C.C. In Kombination mit dem Schaltassistenten (Quickshifter) wird der Griff zum – noch vorhandenen – Kupplungshebel nur selten nötig sein.

Benda – Boxer-Motoren als 250er, 700er und Hybrid Nicht BMW, sondern der chinesische Hersteller Benda war im Herbst 2025 mit neuen Boxer-Motoren auf Welt-Tournee. Erstmals zur Messe CIMA in Chongqing präsentierte Benda die P51 Concept mitsamt 250er-Boxer – und zusätzlichem Elektromotor. Als Hybrid-Konzept soll die P51 auf 62,5 PS Gesamtspitzenleistung kommen. Vollautomatisch ist das Getriebe, und der Endantrieb läuft nicht per Kardan, sondern per Kette.

Weitere Boxer-Motoren von Benda sollen folgen, auch mit mehr Hubraum und Leistung – dann ohne elektrischen Verstärker. Als Nächstes ein 700er, ebenfalls mit Wasserkühlung. Rätselhaft: Benda nannte 170 statt 180 Grad Winkel zwischen den beiden Zylindern, und das wäre, je nach Kurbelwellen-Layout, eine Abweichung vom klassischen Boxer-Prinzip.

Benda – Reihensechszylinder mit rund 1.700 Kubik Der neue Reihensechszylinder-Motor von Benda ähnelt ebenfalls einem Motorrad-Triebwerk von BMW, in diesem Fall dem der K 1600-Modelle. Benda legt sogar noch etwas mehr Hubraum obendrauf und kommt angeblich auf rund 1.700 Kubik (BMW: 1.649 Kubik). Dazu hat Benda ein elektromechanisches Doppelkupplungsgetriebe (EM-DCT) angekündigt, während die K-Modelle von BMW bisher nicht über einen Schaltassistenten (Quickshifter) hinausgekommen sind. Weitere Details, Eckdaten oder konkrete Informationen zu den wohl in Entwicklung befindlichen Sechszylinder-Modellen legte Benda bislang nicht vor.

Benda Reihensechszylinder-Motor von Benda - nach Vorbild BMW K 1600, aber mit noch mehr Hubraum, rund 1.700 Kubik.

CFMoto – V4-Motor mit über 200 PS fürs Superbike Bereits zur EICMA 2024 hatte CFMoto den V4-Motor erstmals öffentlich gezeigt und mit einem Schnittmodell interessante technische Einblicke gewährt. Dazu legte CFMoto starke Eckdaten vor: Demnach hat das "V.04 Core of Speed" genannte Triebwerk 90 Grad Zylinderbankwinkel und eine gegenläufig rotierende Kurbelwelle für stabilisierende Effekte beim Beschleunigen. Exakter Hubraum: 997 Kubik, Bohrung mal Hub: 81,0 mm mal 48,4 mm – kurzhubig und somit hochdrehzahltauglich. Für die Pleuel und die Ventile kommt leichtes Titan zum Einsatz, dazu kurze, DLC-beschichtete Schlepphebel.

Jeweils eine Steuerkette an beiden Seiten des Motors treibt jeweils eine Einlassnockenwelle direkt an, mit indirektem Antrieb der Auslassnockenwellen. Bemerkenswert ist zudem das leistungsstarke Kühlsystem mit zwei separaten Wasserleitungen zwischen den beiden Zylinderbänken – auch das nach Vorbild der Rennsport-V4-Motoren von Partner KTM. Auf aktuellem Superbike-Niveau sollen sich 212 PS (156 kW) Spitzenleistung bei 14.500/min sowie 114 Nm maximales Drehmoment bei 12.500/min ergeben.

Dabei dürfte es sich um die straßenzulassungskonformen Euro-5+-Daten der künftigen Serienversion handeln, auf dem Top-Level der etablierten Konkurrenz – und ebenso mit Drehzahl- sowie Leistungsreserven für die Superbike-WM. Zur EICMA 2025 folgte die Präsentation eines entsprechenden Modell-Konzepts, bezeichnet als CFMoto V4 SR-RR.

Honda – V3-Motor mit E-Compressor Ebenfalls schon zur EICMA 2024 hatte Honda den neuen V3-Motor erstmals gezeigt, und zur EICMA 2025 folgte auch hier ein entsprechendes Modell-Konzept: ein schlankes Naked Bike, bezeichnet als Honda V3R 900 E-Compressor. Technische Daten liegen bisher nur wenige vor, etwa der Winkel zwischen den beiden vorderen Zylindern und dem einzelnen hinteren Zylinder: 75 Grad. Dazu hat Honda inzwischen den vorab durchgesickerten Hubraum bestätigt: 900 Kubik.

In Kombination mit dem elektrisch angetriebenen Kompressor im Turbo-Look sind deutlich über 100 PS sowie über 100 Nm zu erwarten – aber eben auch schlanke Bauform und hoher thermischer Wirkungsgrad. Honda-Ansage zur wohl im Laufe des Jahres 2026 kommenden V3R 900 E-Compressor: "Motor-Performance und insbesondere Durchzug auf dem Niveau eines 1200ers – aber schlanker und leichter, zudem mit geringerem Spritverbrauch."

MV Agusta – Cinque Cilindri als VR5 Nach dem ersten, überraschenden Aufschlag des neuen – und neuartigen – 5-Zylinder-Motors zur EICMA 2025 mit zunächst nur ungefähren Angaben, legte MV Agusta Mitte November konkreter nach: Zwischen 800 und 1.150 Kubik seien beim "Cinque Cilindri" möglich, somit bis zu 240 PS und 135 Nm – dem Vernehmen nach mit extremen Drehzahlen bis 16.000/min. Rätselhaft bleibt indes: Ist das nun wirklich ein VR-Motor oder ein Square-Motor? Den Unterschied würde die Anzahl der Kurbelwellen machen.

Bei einem VR-Motor wäre es eine Kurbelwelle, bei einem Square-Motor müssten es zwei sein. MV Agusta nannte gegenüber MOTORRAD zunächst "eine Kurbelwelle", um anschließend jedoch eine Konfiguration mit zwei Wellen anzukündigen. Vorteilhaft ist jedenfalls die an Vorderseite und Rückseite des Triebwerks verteilte Anordnung der Abgaskrümmer. Insbesondere thermisch vorteilhaft – im Vergleich mit bisher bekannten VR-Motoren und deren entsprechenden Problemzonen.

QJMotor – 900er-Dreizylinder auch für Benelli? QJMotor präsentierte zur EICMA 2025 ein neues Reiseenduro-Konzept, die QJMotor Rino 900 ADV. Und für die kommt offenbar ein neu entwickelter Reihendreizylinder-Motor zum Einsatz. In Patentform war der QJ-Triple bereits im Februar 2025 erstmals aufgetaucht, sogar in Verbindung mit einer Schalt-Automatik (AMT). Eckdaten legte QJMotor zwar bislang keine vor, doch bei circa 900 Kubik sind über 100 PS zu erwarten.

Und da Benelli zur chinesischen Qianjiang-Gruppe (QJ) gehört – seit 2005 – sind auch neue Dreizylinder-Modelle von Benelli zu erwarten. Heiße Comeback-Kandidaten sind die Typen TnT (Naked Bike), TreK (Reiseenduro) und Tornado (Sport).

ZXMoto – Triple mit bis zu 150 PS Bis zu 150 PS (110 kW) bei 13.000/min hat ZXMoto, ein neu gegründeter chinesischer Hersteller, für seinen angeblich selbst entwickelten Reihendreizylinder-Motor angekündigt. Wobei diese Spitzenleistung mit relativ mittelmäßigem Hubraum erreicht werden soll, mit genau 819 Kubik. Zur EICMA 2025 war am Messestand von ZXMoto ein Schnittmodell des Triple ausgestellt, und das offenbarte Details "up to date": Wasserkühlung, Benzineinspritzung, Zündspulen in den Kerzensteckern, doppelte obenliegende Nockenwellen (dohc) und 4 Ventile pro Zylinder.

Weitere Details zum 820er-Triple von ZXMoto waren im Rahmen der EICMA zu erfahren, etwa das drehzahlorientierte Bohrung-Hub-Verhältnis mit jeweils 80 mm x 54,3 mm sowie das extrem hohe Verdichtungsverhältnis mit 14,0:1. Damit sollen sich 85 Nm maximales Drehmoment ergeben, bei fünfstelligen 10.500/min. Und: mit angeblich 55 Kilogramm ist dieser Dreizylinder-Motor relativ leicht. Drei entsprechende Modell-Konzepte nehmen bereits konkrete Formen an: ZXMoto 820 ADV (Reiseenduro), ZXMoto 820 R (Naked Bike) und ZXMoto 820 RR (Sport).

ZXMoto – und noch ein China-Boxer Neben dem Triple hatte ZXMoto eine weitere Überraschung im EICMA-Gepäck: noch einen Zweizylinder-Boxer-Motor nach aktuellem BMW-Vorbild – angekündigt für 2027. Bisher konkret sind lediglich runde 1.000 Kubik Hubraum, zu erwarten sind damit über 100 PS. Auf den ersten Bildern zu erkennen sind Wasserkühlung, Einlässe oben und Auslässe unten sowie Kardan, alles sehr ähnlich angeordnet wie beim 1300er-Boxer von BMW.

Zudem erwähnte ZXMoto eine Schalt-Automatik (AMT). Als wahrscheinlich erstes Modell mit diesem neuen Boxer-Antrieb könnte 2027 die ZXMoto 1000 ADV kommen, eine Reiseenduro – natürlich nach Vorbild der BMW GS.