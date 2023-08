In diesem Artikel: Das neue KTM-Gesicht

Tagfahrlicht und Kurvenlicht

Neue KTM Super Duke GT mit mehr Komfort

GT-Heck für Sozius und Gepäck

Günstige GT-Variante?

Extrem starker V-Twin von KTM

KTM 1390 Super Duke GT für 2024?

Fazit

Im Oktober 2022 wurde die neue 1390 Super Duke und mit ihr das zukünftige KTM-"Gesicht" erstmals auf Testfahrt erwischt. Im November 2022 war die Super Duke GT als Erlkönig unterwegs und wurde ebenfalls geknipst. Bei der GT handelt es sich nicht nur um ein Facelift, sie wird endlich auf die neuere Super Duke-Plattform umgestellt – ein ohnehin überfälliger Schritt.

Das neue KTM-Gesicht Mit dem Facelift legt die Super Duke GT bald ihren Frontschnabel ab, der in Form des für KTM bisher typischen Splitface nach vorn gezogen wurde. Sie bekommt künftig anscheinend das gleiche Gesicht wie die Super Duke R. Dieses neue Gesicht besteht aus zwei übereinander angeordneten LED-Projektorenlampen, die in einem Kunststoffgerüst platziert sind. Bei den Erlkönigen sieht diese science-fiction-artige Frontmaske zwar noch nach vorläufigem Rapid-Prototyping-Stand aus, doch das wird wohl so kommen. Im Vergleich zu jener Version, die im Oktober an der Super Duke R montiert war, sind nur minimale Abweichungen zu erkennen, etwa direkt um die runden LED-Leuchten herum. Bei der Super Duke R waren noch deren Kühlrippen zu sehen, hier sind sie mehr abgedeckt.

Tagfahrlicht und Kurvenlicht Zudem leuchtete es bei der Super Duke GT im November aus den Schächten links und rechts neben der oberen Lampe heraus. Dabei könnte es sich um Tagfahrlicht oder Kurvenlicht handeln. Dass vorn noch eine durchsichtige Verkleidungsscheibe, also ein "Scheinwerferglas" hinzukommt, ist zwar denkbar und wäre im Hinblick auf Insektenreste durchaus wünschenswert. Doch das ist unwahrscheinlich. Vermutlich zieht KTM das mit der "offenen" Frontmaske tatsächlich durch. Trotz neuer Front, neuer Verkleidung und neuem Chassis, gibt der Erlkönig keinen Hinweis auf ein Radarsystem mit Abstandstempomat, das KTM bereits in der 1290 Super Adventure S einsetzt. Für solch ein System bietet das neue Gesicht anscheinend keinen Raum.

Neue KTM Super Duke GT mit mehr Komfort Über den Scheinwerfern ist hier eine Frontverkleidung mitsamt hohem Windschild montiert – ein wesentlicher Unterschied zwischen der Gran-Turismo-GT und der Naked-Bike-R. Diesen Bereich formen die Designer und Entwickler offensichtlich neu, ohne den Windschutz zu vernachlässigen. Die Bordelektronik mitsamt großem Farbmonitor und Fahrerassistenzsystemen erwartet MOTORRAD auf dem aktuellen technischen Stand, ebenfalls entsprechend der Super Duke ohne GT.

GT-Heck für Sozius und Gepäck Weitere wesentliche Unterschiede gegenüber der Super Duke sind bei der Super Duke GT schon bisher im Heckbereich zu finden. Prinzipell gleich ist das an den Hauptrahmen aus Chrom-Molybdän-Stahlrohren angeschraubte Rahmenheck aus Aluminiumguss, dennoch wird hier auch für den Sozius mehr Komfort geboten. Nicht auf Reiseenduro-Niveau, aber zumindest mit der Fußrastenposition und den – neuartig geformten – Haltegriffen mehr als auf der R. Übrigens wird die 1290 Super Duke GT bisher immer noch auf der alten Super Duke-Plattform gefertigt, also mit dem alten Rahmen samt Stahlrohr-Heckrahmen. Auf der KTM-Homepage wird so noch das Modelljahr 2023 der 1290 Super Duke GT angezeigt. Wann die Umstellung vollzogen wird, ist nicht bekannt. Wahrscheinlich 2024.

Günstige GT-Variante? Auffällig am Erlkönig ist das Fehlen der semi-aktiven Gabel, während am Federbein eindeutig der Anschluss der elektronischen Hydraulik für die Vorspannung zu sehen ist. Möglich ist eine neue Generation einer Gabel von WP mit nur einem semi-aktiven Gabelholm. Oder: KTM bringt eine neue, günstigere GT mit einem konventionellen Fahrwerk als Standard und semi-aktiv geregelten Komponenten als Option. Oder eine Modellvariante mit der Zusatzbezeichnung Evo, wie bei der Super Duke R Evo. So könnte KTM den Aufstieg auf die große GT günstiger gestalten. Die leichteren 17-Zoll-Aluminiumguss-Räder der Super Duke R bekam die GT bereits 2022. Neu sind die radial angeschraubten Stylema-Monoblock-Vierkolbenzangen von Brembo, ebenfalls von der aktuellen R übernommen.

Extrem starker V-Twin von KTM Änderungen am Motor sind auf den Erlkönig-Fotos von der neuen Super Duke GT nicht eindeutig zu erkennen. Noch mehr Hubraum und noch mehr Power wären hier eigentlich überhaupt nicht nötig. Zumindest, solange Euro 5 für bereits homologierte Typen gilt, also bis einschließlich 2024, könnte es beim extrem starken V-Twin Typ LC8 mit 1.301 Kubik und ungewöhnlichen 75 Grad Zylinderwinkel bleiben. Dessen krasse Eckdaten: maximal 180 PS (132 kW) sowie 140 Nm.

KTM 1390 Super Duke GT für 2024? Allerdings wurde im August 2023 bekannt, dass die neue Super Duke 1390 heißen wird. Was das genau bedeutet – auch für die neue Super Duke GT – ist noch unklar. Naheliegend erscheint, dass KTM noch ein paar Kubik sowie noch ein paar PS und Nm obendrauf packt für 2024.

