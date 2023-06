In diesem Artikel:

In Frankreich werden bereits zwei 400er-Modelle von Jonway angeboten, die Cruiser mit den Typbezeichnungen YY400-3 und Weiba YY400-5 . Deshalb ist zu erwarten, dass die 800er-Modelle künftig ebenfalls nach Frankreich und nach Europa kommen werden.

Unlogischerweise nennt Jonway das erste 800er-Modell YY800-2. Diese "Nummer 2" wird als Custombike ab Werk positioniert: mit aufwändig inszenierten Rädern samt Weißwandreifen, kurzem Solo-Heck im Bobber-Stil, mattschwarzer 2-in-1-Abgasanlage in Sidepipe-Form und hängenden Lenkerenden-Rückspiegeln. Das sieht aus, als wäre es nachträglich mit einigen Zubehörteilen umgebaut worden.

RR in Deutschland ab September 2023 erhältlich

Aluminium-Chassis mit Upside-down-Telegabel

Bei den Weißwandreifen handelt es sich um die Bobber-Formate 130/90-16 vorn sowie 180/65-16 hinten. In einer relativ sportlich erscheinenden, sogar einstellbaren Upside-down-Telegabel wird das Vorderrad geführt, in einer Aluminium-Zweiarmschwinge mit 2 Federbeinen das Hinterrad. Dazu gibt’s insgesamt 3 Scheibenbremsen mit ABS und zur vorderen Doppelscheibe radial angeschraubte Vierkolbenzangen. Nicht nur die Schwinge wird aus Aluminium gefertigt, der Hauptrahmen ebenfalls, dessen Konstruktion an die Scout-Modelle von Indian erinnert.